Negativrekord! Union verschärft St.-Pauli-Krise

SID 23.11.2025 • 19:29 Uhr Der FC Sankt Pauli tut sich auch gegen Union Berlin enorm schwer und lässt jegliche fußballerische Leichtigkeit vermissen. Die Kiezkicker stellen einen unrühmlichen Rekord auf.

Frustrierender Negativrekord für den FC St. Pauli: Die seit Wochen strauchelnden Kiezkicker haben nach dem 0:1 gegen Union Berlin die erhoffte Trendwende verpasst.

Das Team von Trainer Alexander Blessin kassierte gegen den Hauptstadt-Klub seine achte Bundesliga-Niederlage in Serie - das hatte es in der Historie des Hamburger Stadtteilklubs vorher noch nicht gegeben.

Während sich das minimalistisch auftretende Union-Team von Coach Steffen Baumgart durch den Treffer von Rani Khedira (44.) auf Tabellenplatz acht vorschob, bleibt St. Pauli auf dem Relegationsrang 16. Mutmachende Verbesserungen sind dabei schwer festzustellen.

Trainer Alexander Blessin muss derweil nicht um seinen Posten bangen: „Da gibt es überhaupt keine Spekulation. Er ist unser Trainer“, stellte Präsident Oke Göttlich im Anschluss an die Partie bei DAZN. „Für uns ist das oberste Ziel, wieder Stabilität zu gewinnen. Die Qualität ist da, es geht jetzt darum die Köpfe wieder hochzukriegen“, ergänzte er

„Es war kein fußballerischer Leckerbissen, da müssen wir ehrlich sein“, so Pauli-Innenverteidiger Hauke Wahl bei DAZN: „Die Basics haben gestimmt und wir waren giftig in den Zweikämpfen. Ich glaube nicht, dass Union besser war, in der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile. Aber sie haben ein Tor geschossen und wir nicht.“

Choreo als Protest gegen schärfere Sicherheitsmaßnahmen

Die Hausherren, deren Fans vor der Partie mit einer Choreo gegen schärfere Sicherheitsmaßnahmen in Stadien protestierten, bemühten sich zwar nach Kräften, ließen aber in der Offensive lange jegliche Durchschlagskraft vermissen. Union hielt dagegen und bewies die größere Kaltschnäuzigkeit.

So grell die Lichter auf dem Hamburger Dom direkt neben dem Stadion funkelten, so grau war die Stimmung zuletzt bei den immer weiter durchgereichten Kiezkickern. Blessin kündigte aber an, mit seinem Team gegen Union endlich ein „Feuerwerk entzünden“ zu wollen, um aus dem Negativstrudel herauszukommen. Ein Hoffnungsträger war dabei Kapitän Jackson Irvine, der sein Startelfdebüt in dieser Saison feierte aber letztlich blass blieb.

Union kam noch im Gefühl des beachtlichen 2:2 gegen Bayern München von vor der Länderspielpause in den Norden - und hatte nicht vor, den zu erwartenden Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen. Entsprechend sah auch die erste halbe Stunde der Partie aus mit viel Fußball-Arbeit, aber keinerlei Leichtigkeit.

Dann näherten sich beide Teams nacheinander etwas dem Ziel an. Erst köpfte der starke Leopold Querfeld in die Arme von St. Paulis Keeper Nikola Vasilj (29.), im Gegenzug setzte Mathias Pereira Lage seinen Kopfball knapp neben das Union-Tor. Doch die Gäste waren nun gefährlicher. Andrej Ilic zog scharf ab und scheiterte mit dem bis dahin gefährlichsten Versuch an Vasilj (39.). Dann traf Khedira und schockte die Gastgeber kurz vor dem Pausenpfiff.