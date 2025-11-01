Newsticker
Am Kölner Bahnhof: Schlägerei zwischen Schalkern und BVB-Fans

Schlägerei von Schalkern und BVB-Fans

Fans von Borussia Dortmund und Schalke 04 liefern sich eine Schlägerei in Köln. Die Polizei trennt die Fanlager unter Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray.
SID
Anhänger von Borussia Dortmund und Schalke 04 haben sich am frühen Samstagmorgen eine brutale Schlägerei am Kölner Hauptbahnhof geliefert. Insgesamt sollen sich etwa 20 teilweise vermummte Personen geschlagen und getreten haben.

„Unsere Kräfte und Einsatzkräfte der Landespolizei haben die Fangruppierungen unter Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray getrennt“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei dem Express. Ein Polizist wurde durch Pfefferspray verletzt.

Die BVB-Fans waren auf dem Rückweg vom Bundesliga-Auswärtsspiel ihres Klubs beim FC Augsburg. Die Schalker befanden sich in einem Sonderzug, der sie zur Partie nach Karlsruhe bringen sollte, in diesem zog ein S04-Anhänger laut Polizeiangaben die Notbremse.

Mehrere Hundert Fans verließen die Züge

Mehrere Hundert Fans beider Klubs verließen die Züge, jeweils zehn Personen der rivalisierenden Lager sollen in die Schlägerei involviert gewesen sein.

„Ob die Fangruppen sich zu der Schlägerei in Köln verabredet hatten, ist uns nicht bekannt“, sagte die Polizeisprecherin dem WDR. Es seien Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen eingeleitet worden. Die Gruppen verließen die Stadt in den Zügen kurz nach dem Vorfall wieder.

