"Arschlochmentalität": Blessin fordert mehr Cleverness

Mit allen Mitteln zur Trendwende: Alexander Blessin hofft nach einer intensiven Trainingswoche auf ein Erfolgserlebnis für den kriselnden FC St. Pauli. Dafür müsse sich sein Team im Duell beim SC Freiburg in aller erster Linie auf die fußballerischen Basics fokussieren, so der 52-Jährige. Die Kiezkicker haben ihre letzten sechs Ligapartien verloren.

Ihm sei es „manchmal einen Ticken zu lieb“, sagte Blessin vor dem Duell am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN): „Wir müssen einfach auch eine Schippe Cleverness und eine Schippe - ich mag das Wort eigentlich nicht - Arschlochmentalität reinlegen. Nur so kommen wir dann auch wieder zusammen raus.“