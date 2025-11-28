Werder Bremen verlängert mit Abwehr-Star

SID 28.11.2025 • 17:25 Uhr Amos Pieper bleibt Werder Bremen treu. So erklärt der Abwehrspieler seine Entscheidung.

Der Bundesligist Werder Bremen setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Innenverteidiger Amos Pieper. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, verlängerte der 27-Jährige seinen Vertrag.

Zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Traditionsverein keine Angaben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg mit Amos bei Werder fortsetzen können. Amos hat über das gesamte Jahr hinweg konstante Leistungen gezeigt und agiert auch aktuell sehr gefestigt und eindrucksvoll auf dem Rasen“, sagte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer: „Gerade in den vergangenen Wochen hat er wiederholt unterstrichen, welche Qualitäten er in unser Spiel einbringen kann.“

Pieper wechselt 2022 von der Arminia zu Werder

Pieper war im Sommer 2022 von Arminia Bielefeld nach Bremen gewechselt.

In den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen stand er jeweils über 90 Minuten für die Mannschaft von Trainer Horst Steffen auf dem Platz.