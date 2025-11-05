Bundesliga-Ansetzungen: BVB-Spiele im Free-TV - Augsburg am Donnerstag

SPORT1 05.11.2025 • 16:35 Uhr Die DFL terminiert die Spieltage 13 bis 19. Während zwei Bundesliga-Spiele im Free-TV gezeigt werden, findet eine Partie an einem Donnerstag statt.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die genauen Spieltermine für die Bundesliga-Spieltage 13 bis 19 bekannt gegeben. Besonders erfreulich für BVB-Fans: Zwei Freitagsspiele von Borussia Dortmund werden im Free-TV zu sehen sein.

So eröffnen die Dortmunder am 19. Dezember um 20.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach den 15. Spieltag. Auch das erste Spiel des neuen Jahres wird ein Dortmunder Freitagsspiel: Am 9. Januar 2026 trifft der BVB auswärts auf Eintracht Frankfurt - ebenfalls live bei Sat.1.

Das Duell zwischen dem FC Augsburg und Union Berlin findet im Rahmen einer englischen Woche am Donnerstag, 15. Januar 2026, um 20.00 Uhr statt. Die übrigen Partien des 17. Spieltags steigen am Dienstag, 13. Januar, und Mittwoch, 14. Januar.

Wiedersehen zwischen Werder und dem HSV terminiert

Rekordmeister FC Bayern trifft derweil am Samstag, 6. Dezember, um 15.30 Uhr im Süd-Klassiker auf den VfB Stuttgart.

Auch das Nordderby findet am 13. Spieltag statt: Am Sonntag, 7. Dezember 2025, um 15.30 Uhr treffen Werder Bremen und der Hamburger SV erstmals seit dem 24. Februar 2018 wieder in der Bundesliga aufeinander.