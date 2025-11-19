Bundesliga-Boss vor Wechsel? Gespräche nehmen Fahrt auf!

Reinhard Franke , Philipp Heinemann 19.11.2025 • 14:03 Uhr Hoffenheims Sportchef Andreas Schicker wird vom VfL Wolfsburg umworben. In die Verhandlungen kommt nun frischer Wind.

Fällt jetzt die Entscheidung? Im Ringen um Andreas Schicker steht die nächste Runde an. Nach Informationen von SPORT1 haben die Gespräche zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg am Mittwoch Fahrt aufgenommen.

Auch der Kicker berichtete über eine neue Verhandlungsrunde, bei der es um die Zukunft von Hoffenheims Sportgeschäftsführer Schicker geht. Der VfL würde den 39-Jährigen gerne als neuen Sportdirektor verpflichten.

Wolfsburg hatte sich jüngst von Sebastian Schindzielorz getrennt - ob Schicker aber sein Nachfolger werden könnte, ist nach wie vor offen.

Bei Hoffenheim würde dessen Abgang derweil den nächsten großen Personalknall bedeuten. Zuletzt wurden bereits Klubchef Markus Schütz und Finanzboss Frank Briel verabschiedet, dann trat der Vereinsvorsitzende Jörg Albrecht aus gesundheitlichen Gründen zurück.