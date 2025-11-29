Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bundesliga: BVB-Star fällt wohl für Topspiel aus!

BVB-Star fällt gegen Bayer wohl aus

Borussia Dortmund muss gegen Bayer Leverkusen offenbar auf einen Offensivspieler verzichten.
Niko Kovac sorgte mit seinen Aussagen über Maximilian Beier für Aufsehen bei den BVB-Fans. Jetzt entgegnet er einem Journalisten, dass die Sätze mit Humor gemeint waren.
SPORT1
Borussia Dortmund muss gegen Bayer Leverkusen offenbar auf einen Offensivspieler verzichten.

Borussia Dortmund muss beim Verfolgerduell der Bundesliga wohl auf Maximilian Beier verzichten. Der deutsche Nationalspieler steht gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr) nicht zur Verfügung, berichten die Ruhr Nachrichten.

Hinter dem Einsatz Beiers stand bis zuletzt ein Fragezeichen, der 23-Jährigen laborierte an muskulären Problemen. Er kommt in bisher 16 Saisoneinsätzen auf drei Tore und drei Assists.

Beier fällt gegen Leverkusen aus

Der BVB tritt am Samstagabend zum ersten von zwei aufeinanderfolgenden Spielen gegen Leverkusen an. Beim Auswärtsspiel in der Liga geht es heute darum, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Dortmund ist mit 22 Punkten Vierter, die Werkself hat einen Zähler mehr auf dem Konto.

Am Dienstag folgt dann das Wiedersehen in Dortmund, dann kämpfen die beiden Teams um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Ob Beier, der zuletzt auch mehrmals als Schienenspieler aufgelaufen war, dann wieder verfügbar ist, lässt sich noch nicht sagen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite