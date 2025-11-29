Bundesliga: BVB-Star fällt wohl für Topspiel aus!

SPORT1 29.11.2025 • 10:03 Uhr Borussia Dortmund muss gegen Bayer Leverkusen offenbar auf einen Offensivspieler verzichten.

Borussia Dortmund muss beim Verfolgerduell der Bundesliga wohl auf Maximilian Beier verzichten. Der deutsche Nationalspieler steht gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr) nicht zur Verfügung, berichten die Ruhr Nachrichten.

Hinter dem Einsatz Beiers stand bis zuletzt ein Fragezeichen, der 23-Jährigen laborierte an muskulären Problemen. Er kommt in bisher 16 Saisoneinsätzen auf drei Tore und drei Assists.

Beier fällt gegen Leverkusen aus

Der BVB tritt am Samstagabend zum ersten von zwei aufeinanderfolgenden Spielen gegen Leverkusen an. Beim Auswärtsspiel in der Liga geht es heute darum, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Dortmund ist mit 22 Punkten Vierter, die Werkself hat einen Zähler mehr auf dem Konto.