Bundesliga: Doppelter Ausfall beim BVB!

Manfred Sedlbauer , Philipp Heinemann 22.11.2025 • 14:17 Uhr Borussia Dortmund muss beim Verfolgerduell mit dem VfB Stuttgart auf zwei Verteidiger verzichten.

Borussia Dortmund muss beim Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart nach Informationen von SPORT1 auf die Verteidiger Niklas Süle und Ramy Bensebaini verzichten. Die Ruhr Nachrichten berichteten zuerst von dem doppelten Ausfall.

Süle laboriert an einem Problem am Zeh, mit seinem Einsatz war ohnehin nicht wirklich zu rechnen. Bensebaini wird von einer Blessur am Rücken ausgebremst.

Noch nicht ganz klar ist, ob Carney Chukwuemeka im Team stehen wird. Dieser fehlte bei der gemeinsamen Abfahrt des Teams. Er dürfte aber auf eigenem Weg angereist sein und im Kader stehen.