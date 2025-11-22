Newsticker
Bundesliga: Doppelter Ausfall beim BVB!

Zwei BVB-Verteidiger fallen aus

Der Trainer von Borussia Dortmund, Niko Kovac, gibt bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart ein kurzes Update zur Verletzung von Niklas Süle.
Manfred Sedlbauer, Philipp Heinemann
Borussia Dortmund muss beim Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart nach Informationen von SPORT1 auf die Verteidiger Niklas Süle und Ramy Bensebaini verzichten. Die Ruhr Nachrichten berichteten zuerst von dem doppelten Ausfall.

Süle laboriert an einem Problem am Zeh, mit seinem Einsatz war ohnehin nicht wirklich zu rechnen. Bensebaini wird von einer Blessur am Rücken ausgebremst.

Noch nicht ganz klar ist, ob Carney Chukwuemeka im Team stehen wird. Dieser fehlte bei der gemeinsamen Abfahrt des Teams. Er dürfte aber auf eigenem Weg angereist sein und im Kader stehen.

Der BVB steht vor dem wegweisenden Duell mit dem VfB auf Rang drei, beide Teams haben 21 Punkte auf dem Konto.

