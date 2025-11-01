Bundesliga: Erster Saisonsieg! Furioser Befreiungsschlag von Gladbach

Johannes Vehren 01.11.2025 • 17:25 Uhr Borussia Mönchengladbach fährt seinen ersten Sieg in der Bundesliga-Saison ein. Die Fohlen gewinnen auswärts beim FC St. Pauli und verschärfen zugleich die Krise der Hamburger.

Borussia Mönchengladbach ist erlöst! Am 9. Spieltag der Bundesliga-Saison ist der Mannschaft von Trainer Eugen Polanski der erste Sieg gelungen. Die Fohlen bezwangen den FC St. Pauli auswärts mit 4:0 (2:0).

Für die Borussia ist es der erste Bundesliga-Sieg seit dem 29. März, als man mit 1:0 gegen RB Leipzig gewann - dazwischen lagen 217 Tage. Bereits am vergangenen Mittwoch durften die Gladbacher jubeln. In der 2. Runde des DFB-Pokals gewannen sie gegen den Zweitligisten Karlsruher SC.

Tabakovic mit drei Scorerpunkte

Auf St. Pauli erzielte Haris Tabakovic einen Doppelpack. Nach einem haarsträubenden Fehler von Keeper Nikola Vasilj und anschließendem Pass von Mitspieler Florian Neuhaus lief er auf das leere Tor zu und musste nur noch zur Führung einschieben (25.). Der Stürmer schlug kurz vor der Halbzeit nochmal eiskalt zu. Nach Vorlage von Franck Honorat traf er zum 2:0.

Nach dem Seitenwechsel erzielte der eingewechselte Shuto Machino nach einem Assist von Tabakovic den dritten Treffer (75.). Der ebenfalls eingewechselte Oscar Fraulo sorgte für den Endstand (80.). Für die Gladbacher ist es erst das zweite Mal in der laufenden Bundesliga-Saison, dass sie mehr als einen Treffer erzielt haben.

Sechste Bundesliga-Pleite in Folge

Für die Hamburger wird die Krise immer schlimmer, denn für sie ist es die sechste Bundesliga-Pleite in Folge. In den vergangenen vier Partien blieb die Mannschaft von Coach Alexander Blessin ohne eigenen Treffer.