Bundesliga: FC Bayern verkündet Testspiel-Gegner

FC Bayern verkündet Testspiel-Gegner

Der FC Bayern wird im Winter gegen eine RB-Mannschaft antreten.
SPORT1
Der FC Bayern wird im Winter gegen eine RB-Mannschaft antreten.

Der FC Bayern wird im kommenden Jahr ein Testspiel gegen den FC Red Bull Salzburg bestreiten. Die Partie während der Wintervorbereitung soll am 6. Januar stattfinden. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Österreich.

Wie zuletzt schon häufiger wird der deutsche Rekordmeister das Match selbst übertragen. Zu sehen ist sie in Deutschland daher nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement von FC Bayern TV PLUS.

Schon im vergangenen Winter hatten die Münchner die Form gegen Salzburg getestet - und dabei einen 6:0-Erfolg eingefahren.

Sein letztes Pflichtspiel vor der Winterpause absolviert der FCB am 21. Dezember beim 1. FC Heidenheim. In 2026 geht es dann mit dem Bundesligaduell mit dem VfL Wolfsburg am 11. Januar wieder los.

