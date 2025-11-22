Bundesliga heute: Augsburg - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.11.2025 • 12:35 Uhr FC Augsburg empfängt heute Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 12. Bundesliga-Spieltag führt den FC Augsburg und den Hamburger SV am Samstag (22.11.2025, 15:30 Uhr) in der WWK-Arena zusammen. Augsburgs neuer Coach Sandro Wagner muss in seiner ersten Bundesligasaison mit dem FCA bislang sieben Niederlagen aus zehn Partien verkraften – das gab es bei den Schwaben zum gleichen Zeitpunkt nur 2012/13 und 2015/16.

Hamburg steht mit Trainer Merlin Polzin bei neun Punkten und damit zwei Zählern mehr als in der Abstiegssaison 2017/18. Historisch betrachtet liegen die Vorteile jedoch klar bei den Gastgebern: Acht der bisherigen 14 Bundesliga-Duelle gingen an den FCA (57 % Siegquote), nur ein Spiel endete remis.

Augsburg - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Augsburger Defensive bleibt das große Sorgenkind: 24 Gegentore bedeuten den schwächsten Wert aller Teams in Europas Top-5-Ligen und zugleich eingestellten Vereinsnegativrekord nach zehn Spieltagen. Allein in den ersten fünf Heimpartien klingelte es 15-mal im eigenen Netz – im aktuellen Jahrtausend war einzig Kaiserslautern 2005/06 schlechter (16).

Offensiv sorgt allerdings Fabian Rieder für positive Schlagzeilen: Der Sommerzugang war in seinen ersten acht Partien bereits an fünf Treffern beteiligt und hat damit seinen Vorjahreswert aus Stuttgart übertroffen. Zudem verteilten sich die bisherigen FCA-Tore auf elf verschiedene Schützen – Ligaspitze gemeinsam mit dem FC Bayern.

HSV muss auf Kapitän Poulsen verzichten: Gelingt der erste Auswärtssieg?

Beim Hamburger SV fehlt Kapitän Yussuf Poulsen. Der 31-Jährige laboriert zwar nur an einer leichten Zerrung, wird laut Vereinsangaben aber erst nach dem Augsburg-Spiel wieder herangeführt.

Ohne dem Offensiv-Leader sucht der Aufsteiger weiter nach dem ersten Auswärtsdreier: Zwei Punkte aus fünf Gastspielen markieren einen der niedrigsten HSV-Werte der letzten Jahrzehnte. Die offensive Ausbeute auf fremdem Platz ist mit zwei Toren ligaweit am geringsten und spiegelt sich auch in der Chancenverwertung wider – nur 18 % der Großchancen landen im Netz, Tiefstwert gemeinsam mit dem 1. FC Heidenheim.

HSV und Augsburg mit Offensiv-Problemen

Beide Teams treffen auf kontrastreiche Trends: Augsburgs sieben Punkte nach zehn Spielen bedeuten geteilt den drittschwächsten Vereinsstart, gleichzeitig wartet der FCA seit nunmehr vier Partien auf einen Sieg gegen einen Aufsteiger – der HSV könnte diese Serie verlängern oder beenden.

Hamburg wiederum stellt mit fünf verschiedenen Torschützen den Ligatiefstwert, während Augsburg bei der Anzahl der Großchancen (12) ebenfalls Letzter ist, jedoch mit 67 % die beste Abschlussquote der Liga aufweist. Ob die schwächste Defensive der Bundesliga oder Hamburgs auswärtsschwächster Sturm maßgeblich sein wird, entscheidet sich ab 15:30 Uhr in der WWK-Arena.

Wird FC Augsburg gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.