Bundesliga heute: Bayern - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream - zwei Stars auf der Bank

SPORT1 29.11.2025 • 14:22 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Drei Tage nach der ersten Saisonniederlage baut Vincent Kompany die Startaufstellung des FC Bayern auf mehreren Positionen um. Nach dem 1:3 unter der Woche in der Champions League gegen den FC Arsenal gibt der Coach im Heimspiel gegen den Aufsteiger FC St. Pauli seinem Superstar Michael Olise eine seltene Pause.

Auch Serge Gnabry nimmt zunächst auf der Bank Platz. Abwehrspieler Dayot Upamecano fehlt aus „Gründen der Belastungssteuerung” komplett im Kader, wie die Münchner mitteilten.

Bayern - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Aufstellungen im Überblick:

FC Bayern: Neuer - Bischof, Minjae, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Diaz, Guerreiro, Karl - Kane

St. Pauli: Vasilj - Mets, Wahl, Smith, Pyrka, Ritzka - Sands, Irvine, Chima Fujita - Hountondji, Pereira Lage

Der FC Bayern München empfängt den FC St. Pauli um 15:30 Uhr in der heimischen Allianz Arena. Trainer Kompany wird dabei eine Vereins- und Ligabestmarke ausbauen: Der Rekordmeister wird den 44. Bundesliga-Spieltag in Serie als Tabellenführer beenden – so lange gelang das zuvor keinem Klub.

Außerdem wird Manuel Neuer mit seinem 534. Bundesliga-Einsatz mit Eike Immel auf Rang zwei der Torhüter-Ewigenliste gleichziehen; lediglich Oliver Kahn (557) liegt noch vor ihm.

Mit 31 Punkten aus elf Partien spielt Bayern die geteilte beste Saison der Bundesliga-Historie und ist in den „Top 5“-Ligen Europas als einziges Team noch unbesiegt (10 Siege, ein Remis). 41 Tore bedeuten nahezu Vereinsrekord – erst im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt 42.

Erzielt die Offensive um Harry Kane und Michael Olise erneut mindestens zwei Treffer, stellt sie den Bundesliga-Bestwert von 20 Partien in Folge mit Doppelschlag aus der Saison 2013/14 ein. Olise kommt nach seinem Gala-Auftritt zuletzt bereits auf zwölf Scorerpunkte, nur Kane übertrifft ihn ligaweit.

Standards als Schlüsselfaktor: Bayerns Achillesferse trifft auf St. Paulis Stärke

Sechs der bislang acht Gegentore der Münchner fielen nach ruhenden Bällen – 75 Prozent sind Ligahöchstwert. St. Pauli erzielte hingegen 56 Prozent seiner neun Saisontreffer nach Standards und liegt damit knapp hinter Freiburg an zweiter Stelle.

Die Kiezkicker, deren Expected-Goals-Wert von 10,7 den Liga-Tiefststand markiert, könnten also gerade in diesen Situationen auf ihre Chance hoffen. Allerdings bringt St. Pauli die Hypothek von acht Bundesliga-Niederlagen am Stück sowie lediglich sieben Zählern mit.

Begleitgeräusche: Hoeneß-Schelte, Blessins Frust und ein teures DFB-Urteil

Abseits des Rasens sorgte Uli Hoeneß in dieser Woche für Schlagzeilen: Im OMR-Podcast wetterte der Ehrenpräsident gegen den hoch verschuldeten FC Barcelona und hob Bayerns solide Finanzstruktur als Vorbild hervor. Ex-Bayern-Verteidiger Lucas Hernández geriet derweil bei PSG gegen Tottenham in die Negativschlagzeilen, nachdem er wegen eines Ellenbogenschlags Rot sah.

Auf St. Pauli-Seite beschäftigt Trainer Alexander Blessin vor dem Gastspiel in München vor allem die eigene Negativserie: „Es kotzt mich an“, sagte der 52-Jährige nach der achten Niederlage in Folge. Zusätzlich muss der Klub 125.600 Euro Strafe zahlen, weil Fans im Derby beim HSV Pyrotechnik zündeten – ein Thema, das den Kiezklub auch finanziell fordert, während er sportlich gegen den Rekordmeister antritt.

Wird FC Bayern München gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.