Bundesliga heute: Bremen - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.11.2025 • 15:01 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (29. November 2025, 15:30 Uhr) empfängt der SV Werder Bremen den 1. FC Köln im Weserstadion. Die Grün-Weißen haben ihre letzten drei Bundesliga-Heimspiele gewonnen – das gelang zuletzt im Frühjahr 2019. Vier Heimsiege am Stück wären für Werder sogar der erste derartige Lauf seit Februar bis April 2018, damals ebenfalls mit einem Dreier gegen den Effzeh (3:1).

Insgesamt feierte Bremen 30 Heimsiege in 50 Bundesliga-Duellen mit Köln; nur gegen Borussia Dortmund ist die Bilanz daheim noch besser. Eine weitere historische Marke winkt Jens Stage: Der Däne könnte mit seinem 100. Bundesliga-Einsatz der fünfte Werder-Profi aus seinem Land mit dreistelliger Spielzahl werden.

Bremen - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Horst Steffen muss in der Defensive umbauen. Abwehrspieler Julian Malatini fehlt wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel, den er sich am Montag im Training zuzog. Für den 24-Jährigen lief die Saison bislang ohnehin schwierig: Lediglich zwei Pflichtspieleinsätze verbuchte der Argentinier, in der Winterpause gilt er als Wechselkandidat. Offensiv ist Werder weiter stark auf Stage angewiesen, der mit vier Treffern bester Torschütze der Bremer Bundesliga-Saison ist. Zudem blieb der SVW in den vergangenen fünf Ligapartien gegen Aufsteiger ungeschlagen (3 Siege, zwei Remis) und in den letzten drei dieser Spiele sogar ohne Gegentor.

Update (15:01 Uhr): Die Aufstellungen Bremen - Köln sind da

1. FC Köln: Marvin Schwäbe, Dominique Heintz, Cenk Özkacar, Sebastian Sebulonsen, Alessio Castro-Montes, Jan Thielmann, Ísak Bergmann Jóhannesson, Eric Martel, Marius Bülter, Jakub Kaminski, Saïd El Mala

SV Werder Bremen: Mio Backhaus, Yukinari Sugawara, Marco Friedl, Amos Pieper, Karim Coulibaly, Jens Stage, Romano Schmid, Cameron Puertas, Senne Lynen, Marco Grüll, Keke Topp

Kölner Formkurve und späte Torgefahr

Der 1. FC Köln reist unter Trainer Lukas Kwasniok mit zwei Niederlagen in Serie an, in denen jeweils mindestens drei Gegentore kassiert wurden (1:3 in Mönchengladbach, 3:4 gegen Frankfurt). Ein drittes solches Spiel in Folge würde den Vereinsnegativrekord aus der Abstiegssaison 2017/18 einstellen. Auffällig ist dabei die Effizienz der Joker: Beim spektakulären 3:4 gegen die Eintracht steuerten Einwechselspieler drei Scorerpunkte bei; insgesamt kommt Köln bereits auf sieben Jokertore und fünf Vorlagen durch Einwechselspieler – Ligaspitze. Top-Joker Said El Mala sammelte alleine fünf Scorer nach Einwechslungen (3 Tore, zwei Assists). Ebenfalls in Form ist Marius Bülter, dem gegen Frankfurt sein drittes Saisontor gelang; fünf seiner Bundesliga-Tore erzielte er gegen Werder, darunter zwei Doppelpacks.

Historische Duelle und späte Entscheidungen

Nur eins der letzten 18 Bundesliga-Heimspiele gegen Köln hat Werder verloren (zwölf Siege, fünf Remis) – ein 0:1 im Oktober 2014. Auf der anderen Seite verspielte der Effzeh in dieser Saison schon acht Punkte nach Führungen; lediglich Wolfsburg ist hier anfälliger. Kölns besondere Stärke liegt in der Schlussviertelstunde: Zehn seiner Saisontore fielen in diesem Zeitraum, Ligabestwert gemeinsam mit Bayern München. Werder wiederum ließ erst drei Gegentreffer in den letzten 15 Minuten zu – nur Leipzig und St. Pauli sind hier stabiler. Am Rande vermeldete der Klub aus Köln einen Verletzungsrückschlag bei den Frauen: Kapitänin Marina Hegering muss nach einer Schulter-OP länger pausieren. Die Profis des 1. FC Köln werden am Samstag dennoch versuchen, ihre Serie an späten Treffern auch an der Weser fortzusetzen.

Wird SV Werder Bremen gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.