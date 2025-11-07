Bundesliga heute: Bremen - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.11.2025 • 17:30 Uhr Werder Bremen empfängt heute VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Freitagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) der SV Werder Bremen den VfL Wolfsburg im Weserstadion empfängt, erinnert vieles an eine durchaus wechselhafte Vergangenheit: Vier der letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gegen die „Wölfe“ haben die Grün-Weißen verloren, einziger Lichtblick bleibt der 2:1-Erfolg aus dem Januar 2023.

Für die Niedersachsen wiederum ist Bremen traditionell ein gutes Pflaster – mit 13 Auswärtssiegen feierte Wolfsburg bei keinem anderen Klub häufiger einen Dreier.

Trainer Horst Steffen kann mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Sein Team ist seit vier Ligaspielen ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis) und kassierte dabei nur drei Gegentore – weniger ließ in diesem Zeitraum lediglich der FC Bayern zu.

Mit aktuell sieben Punkten aus vier Heimauftritten liegt Werder auf Kurs, erstmals seit 2018/19 wieder eine so stabile Heimleistung zu bestätigen. Ein dritter Heimsieg in Serie wäre den Norddeutschen zuletzt im Frühjahr 2019 gelungen.

Wolfsburgs Auswärtssiege als Trumpf

Die „Wölfe“ reisen unter Coach Paul Simonis mit nur acht Punkten aus neun Partien an – geteilt der zweitschwächste Saisonstart ihrer Bundesliga-Geschichte. Bemerkenswert: Sechs der sieben Wolfsburger Erfolge im Kalenderjahr 2025 gelangen allesamt in der Fremde, darunter die jüngsten fünf Siege.

Allerdings setzte es vor wenigen Tagen eine 2:3-Heimpleite gegen die TSG Hoffenheim, bei der ein Doppelpack von Mohamed Amoura nicht reichte. Die Partie untermauerte Wolfsburgs derzeitiges Muster: auswärts gefährlich, daheim anfällig.

Schlüsselduelle: Schmid vs. Arnold

Im Fokus stehen die Kreativspieler beider Teams: Romano Schmid und Maximilian Arnold haben in dieser Saison jeweils sieben Großchancen aufgelegt – Ligahöchstwert. Schmid überzeugt zudem mit 2,9 Expected Assists (nur Bayerns Michael Olise liegt höher), während Arnold das Wolfsburger Spiel aus der Tiefe lenkt. Bei Werder hofft Jens Stage, frisch mit seinem dritten Saisontor, auf ein Déjà-vu: Gegen Wolfsburg feierte er 2022 sein Bundesliga-Debüt und lieferte beide seiner bisherigen Assists gegen die „Wölfe“.

Auf der Gegenseite könnte Doppeltorschütze Mohamed Amoura erstmals seit Dezember 2024 wieder in zwei Ligaspielen in Folge treffen. Entscheidend wird auch das Pressing: Wolfsburg erzielte ligaweit nur 39 hohe Ballgewinne (Platz 18), trifft nun jedoch auf einen Gegner, der bislang die meisten gegnerischen Abschlüsse zuließ (149).

Wird SV Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.