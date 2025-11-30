Bundesliga heute: Frankfurt - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.11.2025 • 14:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 30. November 2025, empfängt Eintracht Frankfurt den VfL Wolfsburg um 17:30 Uhr im Deutsche Bank Park. Unter Trainer Dino Toppmöller sind die Hessen seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen (drei Siege, zwei Unentschieden) und können mit einem weiteren Dreier erstmals seit Januar wieder eine Serie von drei Ligasiegen in Folge schnüren.

Ganz anders die Lage bei den Gästen: Das Team von Daniel Bauer verlor sieben der letzten acht Bundesligapartien und stellte mit nur acht Punkten aus den ersten elf Spielen einen neuen Negativrekord der Klubgeschichte auf. Immerhin reist Wolfsburg mit der Erfahrung an, dass sechs der sieben Ligaerfolge im Kalenderjahr 2025 in der Fremde gelangen – die letzten fünf Siege sogar allesamt auswärts.

Die Frankfurter Schlagzeilen bestimmten in dieser Woche die Sorgen um Jonathan Burkardt. Der Stürmer musste beim 0:3 gegen Atalanta Bergamo in der Champions League mit Wadenproblemen vom Feld und verpasst voraussichtlich das Wolfsburg-Spiel. Burkardt war mit acht Treffern in seinen ersten zehn Bundesliga-Einsätzen für die SGE ein zentraler Faktor; gegen Wolfsburg war er in den vergangenen drei Ligaduellen direkt an drei Toren beteiligt. Die Offensive lastet daher verstärkt auf Vorlagengeber Fares Chaibi, der bereits sechs Assists gesammelt hat – Ligabestwert. Defensiv bleibt Frankfurt anfällig: 22 Gegentreffer nach elf Spieltagen bedeuten die drittschwächste Bilanz der Liga, außerdem kassierte die Eintracht schon drei direkte Freistoßgegentore – ebenfalls Höchstwert.

Wolfsburg ohne Wind, aber mit gefährlichen Umschaltsituationen

Auch der VfL muss im Angriff umbauen: Nationalspieler Jonas Wind wurde unter der Woche am Oberschenkel operiert und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Trotz der personellen Engpässe erzeugen die Niedersachsen viele Abschlüsse nach hohen Ballgewinnen (19 – ligaweit Rang zwei), auch wenn sie selbst nur wenige solcher Pressing-Situationen forcieren. Aus dem Mittelfeld bleibt Maximilian Arnold bei ruhenden Bällen eine Waffe; mit elf direkten Freistoßtreffern liegt er ligaweit hinter Bremens Diego auf Platz zwei der Historie seit Datenerfassung. Auswärtsstärke ist Wolfsburgs Trumpf: Sechs der letzten sieben Bundesliga-Siege wurden in der Fremde gefeiert.

Historische Bilanz spricht für die „Wölfe“

Mit 22 Bundesliga-Siegen gegen die Adler feierte Wolfsburg gegen nur zwei Vereine mehr Erfolge (Mönchengladbach 24, Stuttgart 23). Frankfurt gewann lediglich eines der vergangenen acht Duelle (vier Remis, drei Niederlagen) und wartet seit Dezember 2012 – inzwischen 25 Ligaspiele – auf eine Weiße Weste gegen die Grün-Weißen. Frankfurt führt jedoch die Kopfball-Torschützenliste der Saison an (fünf Treffer), während Wolfsburg schon vier Gegentore per Kopf kassierte – Höchstwert zusammen mit Heidenheim und Frankfurt selbst. Die Defensive der Gäste wiederum muss Burkardt nicht fürchten, könnte sich aber auf hohe Flanken einstellen, wenn die SGE erneut ihren Luftraumvorteil sucht.

