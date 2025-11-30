Bundesliga heute: Freiburg - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.11.2025 • 16:30 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntagabend (Anstoß 19:30 Uhr) empfängt der Sport-Club Freiburg den 1. FSV Mainz 05 im Europa-Park Stadion. Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Klubs unter ihren aktuellen Cheftrainern: Julian Schuster steht seit Sommer an der Seitenlinie der Breisgauer, bei den Rheinhessen hat Bo Henriksen kurz vor Saisonbeginn übernommen.

Freiburg geht mit Rückenwind in dieses Traditionsduell: Seit acht Bundesliga-Partien ist der SC gegen Mainz ungeschlagen (zwei Siege, sechs Remis) – länger hielt diese Serie in der Vereinsgeschichte noch nie. Den letzten Dreier feierte Mainz in dieser Paarung im Frühjahr 2021.

Mit 13 Punkten aus elf Spielen absolviert der SC Freiburg zwar seine schwächste Hinserie seit fünf Jahren, doch im eigenen Stadion ist das Team zuletzt eine Festung: Vier Bundesliga-Partien in Serie blieb Freiburg im Breisgau ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis).

Hoffnung macht zusätzlich der internationale Auftritt: Trotz der jüngsten 2:6-Pleite in München reist der Sport-Club am Donnerstag mit viel Selbstvertrauen zum Europa-League-Duell bei Viktoria Pilsen, nachdem in der Gruppenphase noch keine Niederlage zu Buche steht. Diese europäische Erfolgsserie soll laut Mittelfeldmann Maximilian Eggestein als Stimmungsbooster dienen – schon gegen Mainz will die Mannschaft den Schwung auf nationaler Bühne nutzen.

Mainz zwischen Europacup-Glanz und Bundesliga-Tristesse

Ganz anders die Lage bei den Rheinhessen: Mit nur sechs Zählern nach elf Spieltagen gelingt Mainz der zweitschwächste Saisonauftakt seiner Bundesliga-Historie. Das Team wartet seit sieben Ligapartien auf einen Sieg, kassierte in diesem Zeitraum zwei Remis und fünf Niederlagen und blieb saisonübergreifend 22 Bundesliga-Spiele ohne Weiße Weste – Vereinsnegativrekord.

International jedoch überzeugt die Elf von Bo Henriksen: In der Conference League stehen nach drei Spielen makellose neun Punkte zu Buche, und selbst die in der Liga gesperrten Leistungsträger Nadiem Amiri und Dominik Kohr dürfen dort mitwirken. In Freiburg fehlen sie jedoch beide; besonders Kohrs Platzverweis am vergangenen Spieltag bedeutete seinen neunten in der Bundesliga – ein neuer Rekord.

Standards als Freiburger Trumpf, Mainzer Schwächen in der Anfangsviertelstunde

Statistisch treffen am Sonntag zwei gegensätzliche Profile aufeinander: Freiburg erzielte 60 Prozent seiner 15 Saisontore nach ruhenden Bällen – Ligabestwert. Fünf dieser Treffer fielen nach Eckbällen, darunter beide Tore beim jüngsten Gastspiel beim FC Bayern.

Mainz dagegen wartet als einziges Bundesliga-Team noch auf sein erstes Kopfballtor 2025 und offenbart Defizite im Defensivverhalten: Bereits fünf Gegentreffer kassierten die 05er in den ersten 15 Minuten einer Partie, Ligaspitzenwert. Freiburg hingegen musste in diesem Zeitraum erst einmal hinter sich greifen. Diese Konstellation und die personellen Ausfälle bei den Gästen prägen die Ausgangslage für das Flutlichtspiel im Europa-Park Stadion.

Wird Sport-Club Freiburg gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.