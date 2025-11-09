Bundesliga heute: Freiburg - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.11.2025 • 12:30 Uhr Sport-Club Freiburg empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, 09. November 2025, empfängt der Sport-Club Freiburg den FC St. Pauli um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. Auf der Trainerbank der Breisgauer sitzt Julian Schuster, während die Kiezkicker von Alexander Blessin betreut werden.

Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Spielzeit; zuletzt hatte Freiburg am 22. Spieltag der Vorsaison im Millerntor-Stadion 1:0 gewonnen – erstmals könnte der SCF nun zwei Bundesliga-Spiele in Serie gegen St. Pauli für sich entscheiden.

Freiburg - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der SC Freiburg ist seit fünf Bundesliga-Partien sieglos (vier Remis, eine Niederlage) – eine Negativserie, die unter Julian Schuster zuvor nur im März/April 2025 erreicht wurde.

Besonders augenfällig ist der „Sonntagsfluch“: In den vergangenen zwölf Liga-Partien am Sonntag gelang den Breisgauern kein Dreier, alle elf Sonntagsspiele unter Schuster endeten ohne Sieg. Zugleich präsentiert sich die Mannschaft in zweiten Halbzeiten stabiler als jedes Team außer Stuttgart und Bayern (nur vier Gegentore nach Wiederanpfiff) – ein Kontrast zu ihrer Schlusslicht-Position in der „Halbzeittabelle“.

St. Pauli im freien Fall: Sechs Niederlagen und Torflaute

Noch gravierender stellt sich die Lage bei St. Pauli dar: Sechs Bundesliga-Pleiten am Stück, lediglich ein erzieltes Tor und erstmals seit dem Wiederaufstieg sieben Partien ohne Weiße Weste. Beim jüngsten 0:4 gegen Mönchengladbach kassierten die Hamburger ihr 13. Konter-Gegentor seit Beginn der Vorsaison – Ligahöchstwert. Trotz verhältnismäßig weniger zugelassener Abschlüsse (99) verbucht St. Pauli die meisten Schüsse aufs eigene Tor (53). Offensiv fehlt es an Durchschlagskraft: Fünf Treffer nach der Pause sind Ligatiefstwert.

Direkter Vergleich, Elfmeter-Spezialisten und ein Blick auf die Freiburger Frauen

Im direkten Duell hat Freiburg zuhause erst einmal einen Bundesliga-Sieg gegen St. Pauli gefeiert (4:0 im April 1997), dazu kommen ein Remis und drei Niederlagen. Auffällig ist das Torwart-Duell vom Punkt: St. Paulis Nikola Vasilj parierte 86 Prozent der Elfmeter gegen ihn (6 von 7) – Bestwert der Bundesliga-Historie. Freiburgs Noah Atubolu folgt mit 63 Prozent (5 von 8) und ist der erste Keeper der Liga, der fünf Strafstöße in Serie abwehrte. Neben der Männer-Mannschaft sorgte zuletzt auch das Bundesliga-Team der SC-Frauen für Schlagzeilen: Nach dem 2:4 gegen RB Leipzig kassierten sie die zweite Niederlage in Folge und fielen in der Tabelle auf Rang sechs zurück – ein Ergebnis, das den sportlichen Gesamtzustand in Freiburg zusätzlich in den Fokus rückt.

Wird Sport-Club Freiburg gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.