Bundesliga heute: Gladbach - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Wenn Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln am heutigen Samstag (18.30 Uhr) im Borussia-Park aufeinandertreffen, steht das 99. Bundesliga-Duell der Erzrivalen an.

Die Borussia hat historisch zwar die Nase vorne (52 Siege, 18 Remis, 28 Niederlagen), ging aus den vergangenen sieben Liga-Derbys allerdings nur einmal als Sieger hervor – beim 5:2-Heimerfolg im Oktober 2022. Beide Klubs treten somit mit klaren Erinnerungen an jüngere Resultate die kurze Reise zum Niederrhein-Klassiker an.

Unter Eugen Polanski glückte Borussia Mönchengladbach am 9. Spieltag mit dem 4:0 bei Aufsteiger FC St. Pauli der höchste Bundesliga-Auswärtssieg seit 2019 – zugleich endete damit eine Serie von 15 sieglosen Partien. Trotzdem wartet die Fohlenelf seit acht Heimspielen auf einen Dreier (drei Unentschieden, fünf Niederlagen) und hat mit nur zwei Punkten aus fünf Heimauftritten den vereinsinternen Minusrekord eingestellt.

Hoffnungsträger ist Haris Tabakovic, der in Hamburg seinen ersten Doppelpack schnürte und inzwischen für die Hälfte aller Gladbacher Saisontore verantwortlich zeichnet. Abseits des Rasens sorgt weiterhin die Frage nach Saïd El Mala für Gesprächsstoff: Der heutige Kölner Top-Joker war 2021 aus der Gladbacher U15 aussortiert worden, weil er physisch noch nicht mithalten konnte, wie Ex-Nachwuchstrainer Sven Schuchardt erklärte.

Kölner Höhenflug mit Shootingstar El Mala

Der 1. FC Köln reist mit 14 Punkten aus neun Spielen an den Niederrhein – mehr Zähler hatte der Effzeh in den ersten neun Partien dieses Jahrtausends nur 2016/17 (18 Punkte). Trainer Lukas Kwasniok kann sich besonders auf Florian Kainz verlassen: Der Österreicher sammelte in den letzten fünf Rhein-Derbys sieben Scorerpunkte und verwandelte jüngst gegen den HSV seinen ersten direkten Freistoßtreffer im deutschen Profifußball.

Shootingstar Saïd El Mala, der das Mittwochstraining humpelnd abbrechen musste, ist offenbar wieder fit. Mit vier Toren und zwei Vorlagen in neun Joker-Einsätzen hat der 19-Jährige ligaweit die beste Einwechselquote – besser als einst Lukas Podolski in dessen Debütsaison.

Joker-Tore, Standardschwächen und Samstagsfluch

Beide Teams zeichnen sich in dieser Saison durch ihre Gefährlichkeit von der Bank aus: Gladbach führt das Liga-Ranking mit fünf Jokertoren an, Köln folgt mit vier Erfolgen – drei davon gehen auf das Konto von El Mala. Gleichzeitig offenbaren beide Defensivreihen eklatante Schwächen bei Standards, nur Hoffenheim kassierte mehr Gegentore nach ruhenden Bällen als Köln (acht) und Gladbach (sieben).

In der Schlussviertelstunde stellen die Gäste mit sieben Treffern gemeinsam mit Bayern die Bestmarke auf: die Fohlen trafen fünfmal spät und erzielen damit 50 Prozent ihrer Tore in den letzten 15 Minuten. Statistisch gesehen bleibt die Anstoßzeit ein Stolperstein: Gladbach gewann nur eine seiner letzten 18 Bundesliga-Partien samstags um 18.30 Uhr, Köln nur eine der jüngsten neun.

