Bundesliga heute: Gladbach - RB Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Freitagabend (28.11.2025, 20:30 Uhr) empfängt Borussia Mönchengladbach RB Leipzig im Borussia-Park. Gastgeber-Coach Eugen Polanski führt seine Elf mit breiter Brust in die Partie: Nach zuvor 15 sieglosen Bundesliga-Auftritten haben die Fohlen zuletzt drei Ligaerfolge am Stück eingefahren – eine Serie, die ihnen letztmals im Juni 2020 gelungen war. Leipzig reist unter Trainer Ole Werner mit 25 Punkten aus elf Spielen an und stellt damit den zweitbesten Saisonstart seiner Bundesligageschichte ein (nur 2016/17 waren es mehr). Acht Siege in diesem Zeitraum bedeuten eingebildeten Vereinsrekord, und nur Bayern und Dortmund kassierten bislang weniger Gegentore als die aktuell defensivstarken Sachsen (13).

Mönchengladbach überzeugte zuletzt mit bemerkenswerter Angriffslust: In den letzten drei Bundesligapartien erzielte die Polanski-Elf jeweils mindestens drei Treffer – das gelang ihr letztmals 2018. Stürmer Haris Tabakovic trug sich dabei in allen drei Begegnungen in die Torschützenliste ein, kommt nun schon auf sieben Tore in seinen ersten zehn Bundesligaspielen für die Borussia und sammelte seit Anfang November ligaweit die meisten Scorerpunkte (vier Treffer, zwei Assists). Flankengeber Franck Honorat steuerte unterdessen in drei Spielen hintereinander je eine Vorlage bei – ein eingestellter Klubrekord. Abseits des Rasens bewegt die Nachricht vom künftigen Stadionnamen die Fanszene: Ab Sommer 2026 wird der Traditionsbau als „ista-Borussia-Park“ firmieren, wie Geschäftsführer Stefan Stegemann ankündigte.

Leipzigs Offensive trotz Ouédraogo-Ausfall weiter brandgefährlich

Die Sachsen müssen in Mönchengladbach auf Shootingstar Assan Ouédraogo verzichten. Der 19-Jährige zog sich eine Sehnenverletzung im Kniekehlenbereich zu, nachdem er in dieser Saison bereits sechs Scorerpunkte geliefert hatte. Trotzdem sind die Gäste offensiv breit aufgestellt: Christoph Baumgartner verzeichnete seit Anfang Oktober sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Assists) – ligaweiter Bestwert. Neuzugang Rômulo steht nach zehn Einsätzen bei vier Treffern und drei Assists und schwärmte jüngst im SPORT1-Interview vom „unglaublichen Bundesliga-Flair“. Spekuliert wird derweil über einen möglichen Winterwechsel von Timo Werner zu Inter Miami; sportlich spielt der Nationalstürmer aktuell kaum eine Rolle, stand in dieser Spielzeit erst zweimal im Kader und kommt lediglich auf eine Einsatzminute.

Direkter Vergleich und statistische Brennpunkte

Historisch betrachtet spricht die Bilanz klar für RB Leipzig: In 18 Bundesligaduellen feierte Gladbach nur vier Siege (vier Remis, zehn Niederlagen) und sammelte gegen keinen anderen Klub so wenige Punkte pro Partie (0,89). Allerdings gelangen sämtliche Erfolge gegen die Sachsen im heimischen Borussia-Park, zuletzt ein 1:0-Heimsieg Ende März. Während RB acht der vergangenen zehn Ligaspiele gewann und dabei fünfmal ohne Gegentor blieb, konnte Gladbach vor zwei Wochen mit dem 3:1 gegen den 1. FC Köln endlich den ersten Heimsieg der Saison feiern. Nun trifft die derzeit treffsichere Fohlen-Offensive auf die drittbeste Defensive der Liga – eine Konstellation, die im ausverkauften Borussia-Park für klare sportliche Kontraste sorgt.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.