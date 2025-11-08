Bundesliga heute: Hamburg - Dortmund LIVE im TV, Ticker & Stream - Kovac überrascht mit Can

SPORT1 08.11.2025 • 14:31 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV empfängt am Samstag (15:30 Uhr) Borussia Dortmund im heimischen Volksparkstadion. Auf der HSV-Bank sitzt Merlin Polzin, bei den Gästen steht Niko Kovac an der Seitenlinie.

Letzterer setzt in seiner Startelf überraschend direkt wieder auf Emre Can. Der BVB-Kapitän spielt nach langer Verletzungspause und zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an.

Am Mittwoch war Can beim 1:4 gegen Manchester City eingewechselt worden. Gegen den HSV rotiert für ihn Ramy Bensebaini aus der Startelf.

In der BVB-Offensive beginnen Maximilian Beier und Serhou Guirassy. Derweil sitzt auch Angreifer Karim Adeyemi zunächst draußen.

HSV - Dortmund: Die Aufstellungen

HSV: Fernandes – Capaldo, Vušković, Torunarigha – Gocholeishvili, Sambi, Remberg, Muheim – Philippe, Dompé – Poulsen.

BVB: Kobel – Anton, Emre Can, N. Schlotterbeck – Ryerson, Groß, Bellingham, Svensson – Chukwuemeka, Beier – Guirassy.

Für Kovac ist das Aufeinandertreffen auch ein Wiedersehen mit seinem früheren Arbeitgeber: Als Spieler erzielte er zwischen 1996 und 1999 in 55 Bundesligapartien für die Rothosen zwölf Treffer – für keinen Klub war er erfolgreicher. In seiner Trainerkarriere blieb Kovac in vier Bundesliga-Duellen mit dem HSV bislang ungeschlagen (drei Siege, ein Remis).

Die aktuelle Bilanz beider Teams fällt konträr aus: Der HSV verlor seine vergangenen drei Bundesligaspiele und musste dabei mehr Niederlagen hinnehmen als in den ersten sechs Saisonpartien zusammen. Zudem setzte es fünf Pflichtspielpleiten in Serie gegen den BVB, in den jüngsten drei Begegnungen blieben die Hamburger dabei torlos – länger blieben sie in der Bundesliga-Historie nie ohne Treffer gegen Dortmund.

Die Borussia hingegen unterlag in den letzten 17 Ligaspielen nur einmal (1:2 beim FC Bayern) und sammelte in dieser Phase 13 Siege sowie drei Unentschieden. Die letzten beiden Bundesligapartien entschieden die Schwarz-Gelben jeweils mit 1:0 für sich.

Personelle Situation und interne Baustellen

HSV-Coach Polzin muss gegen Dortmund auf die gesperrten Fábio Vieira und Immanuël Pherai verzichten - beide sahen beim 1:4 in Köln jeweils Gelb-Rot. Im Verein herrscht zudem Frust nach Polzins Kritik an Schiedsrichter Daniel Schlager, der in Köln zwei Hamburger Treffer zurücknahm. Auch abseits der Männer-Bundesliga laufen die Dinge nicht rund: In der Frauen-Bundesliga kassierte der HSV zuletzt eine 1:2-Niederlage in Leverkusen, zudem fällt Stürmerin Viktoria Schwalm wegen eines Meniskusrisses monatelang aus.

ortmund reist nach dem 1:4 bei Manchester City in der Champions League mit leichten Dellen im Selbstvertrauen an, konnte dort aber immerhin die Comeback-Minuten von Kapitän Emre Can verbuchen.

Statistische Brennpunkte vor dem Anpfiff

Defensiv zeigen sich die Dortmunder stabil: Sechs weiße Westen nach neun Spieltagen bedeuten Vereinsrekord und Ligaspitze – nur Bayern erreicht den gleichen Wert. Gleichzeitig fielen in Begegnungen des BVB ligaweit die wenigsten Tore (21), während der HSV bei gegnerischen Großchancen (29) den Höchstwert teilt und zuletzt in Köln sogar neun solcher Chancen zuließ. Dortmund gewann unter Kovac alle drei Bundesliga-Duelle mit Aufsteigern zu null und stellte damit die längste derartige Serie seit 1992 ein. Offensiv sticht Serhou Guirassy heraus: Der Angreifer markierte viermal in dieser Saison das 1:0 – Ligabestwert. Beim HSV wiederum blieb die Offensive fünfmal torlos, häufiger als jedes andere Team der Liga.

