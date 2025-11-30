Bundesliga heute: Hamburg - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.11.2025 • 12:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 30. November 2025 kommt es im Volksparkstadion zum Bundesliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart. Für den HSV ist es das erste Aufeinandertreffen mit den Schwaben seit der Relegation 2023, in der Stuttgart beide Partien gewann (3:0, 3:1).

Auf den Trainerbänken stehen diesmal Merlin Polzin für die Hanseaten und Sebastian Hoeneß für die Gäste. Während der HSV seit fünf Ligaspielen sieglos ist, reist der VfB mit 22 Punkten aus den bisherigen elf Partien an – nur in seiner Vizemeistersaison 2023/24 war Stuttgart zu diesem Zeitpunkt erfolgreicher.

Der VfB hat in dieser Spielzeit alle vier Sonntagsspiele nach Europa-League-Einsätzen gewonnen, jeweils mit exakt einem Tor Unterschied. Besonders treffsicher präsentierte sich dabei Deniz Undav: Der Angreifer erzielte fünf Treffer in den jüngsten beiden Bundesliga-Begegnungen und traf in den letzten vier Spieltagen sechsmal – dreimal so oft wie der gesamte HSV im gleichen Zeitraum. Zudem sammelte Stuttgart bereits zehn Punkte nach Rückständen, ligaweit Bestwert gemeinsam mit Hoffenheim.

Hamburgs Flaute: Schwache Ausbeute trotz hohem xG-Wert

Der Traditionsklub von der Elbe steckt offensiv in der Krise. Sechs torlose Spiele bedeuten gemeinsam mit Stadtrivale St. Pauli den Höchstwert der Liga, bei einer Chancenverwertung von lediglich sechs Prozent. Neun erzielten Treffern stehen erwartete 14,0 xG gegenüber – kein Team verpasst seine Möglichkeiten deutlicher. Immerhin überzeugt Innenverteidiger Luka Vuskovic: Mit einer Erfolgsquote von 83 Prozent führt er die Liga in Luftzweikämpfen an und liegt mit 69 Prozent gewonnenen Duellen insgesamt hinter Stuttgarts Jeff Chabot (71 Prozent) ligaweit auf Rang drei.

Reiseumwege, Torwart-Fragezeichen und die Duellhistorie

Stuttgart musste in der Europa-League-Woche eine unfreiwillige Zusatzreise einlegen: Wegen Nebels konnte das Teamflugzeug nicht in Lelystad landen und wich nach Rotterdam aus, die letzten 150 Kilometer nach Deventer wurden per Bus zurückgelegt. Trotz des Umwegs blieb laut Nationalspieler Maximilian Mittelstädt die Stimmung im Team positiv. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt die Zukunft von Alexander Nübel: Eine dauerhafte Verpflichtung des Leihkeepers erscheint angesichts seines Gehalts fraglich, während Nachwuchstorhüter Dennis Seimen langfristig aufgebaut wird. Statistisch spricht die jüngste Vergangenheit klar für den VfB, der die letzten vier Pflichtspiele gegen den HSV allesamt gewann; eine längere Niederlagenserie hat Hamburg gegen Stuttgart in der Bundesliga noch nie erlebt.

