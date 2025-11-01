Bundesliga heute: Heidenheim - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.11.2025 • 12:49 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 1. November 2025, empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 Eintracht Frankfurt in der Voith-Arena, Anstoß ist um 15:30 Uhr. Für die Schwaben, trainiert von Vereinsikone Frank Schmidt, geht es um wertvolle Punkte vor heimischem Publikum, wo sie bislang alle vier Zähler ihrer bislang schwächsten Bundesligasaisonbilanz nach acht Spieltagen gesammelt haben.

Die Gäste aus Hessen reisen unter der Leitung von Coach Dino Toppmöller an und weisen mit sieben Punkten aus vier Auswärtsauftritten ihren besten Fremdbilanz-Start der Drei-Punkte-Ära ein – lediglich 1993/94 trafen sie in der Ferne ähnlich häufig (12 Tore).

Sportlich schöpft der FCH Mut aus zwei ungeschlagenen Bundesliga-Heimspielen in Serie (ein Sieg, ein Remis) – eine solche Mini-Serie gelang zuletzt zum Jahreswechsel 2023/24. Allerdings prägten in dieser Woche andere Schlagzeilen den Alltag an der Brenz: Nach der hitzigen 0:1-Pokalniederlage gegen den HSV inklusive Gelb-Rot für Trainer Frank Schmidt meldete sich Ex-HSV-Profi Sonny Kittel via Social Media mit Seitenhieben an Heidenheims Coach zu Wort. Schmidt selbst betonte anschließend, „kein schlechter Verlierer“ sein zu wollen, kritisierte aber die Entscheidungen von Schiedsrichter Benjamin Brand. Ob und in welcher Form der dienstälteste Bundesliga-Trainer personelle Konsequenzen aus den jüngsten Platzverweisen zieht, bleibt abzuwarten.

Eintracht Frankfurt: Torfabrik mit Blick auf Mega-Deal aus Fernost

Frankfurt reist mit der zweitbesten Offensive der Liga (21 Treffer) und der ligaweit höchsten Chancenverwertung (20 %) an die Ostalb. Vorne glänzt insbesondere Jonathan Burkardt, der als erster Eintracht-Profi seit Bernd Hölzenbein 1976 in zwei Bundesligapartien hintereinander je doppelt traf und bei sechs Saisontoren steht. Regisseur Farès Chaïbi führt mit fünf Assists das Ligatableau der Vorbereiter an. Abseits des Rasens sorgt ein möglicher 90-Millionen-Deal mit dem chinesischen Elektromobilhersteller BYD für Schlagzeilen: Die Hessen verhandeln über die Namensrechte an ihrer Arena – ein weiterer Beleg für die wachsende internationale Strahlkraft des Klubs.

Bilanz und Schlüsselduelle: Historische Dominanz der SGE trifft auf zweite-Halbzeit-FCH

Historisch betrachtet hat Heidenheim gegen Frankfurt noch keine Pflichtspielpunkte gesammelt: fünf Duelle, fünf Niederlagen, zuletzt ein 0:3 im April, bei dem Chaïbi einen Treffer vorbereitete und Burkardt traf. Auffällig: 86 Prozent aller Heidenheimer Ligatore fallen nach der Pause – ein Wert, der ligaweit unübertroffen ist –, während die Eintracht bereits elf Gegentreffer im zweiten Durchgang hinnehmen musste. Auf der Gegenseite bringt Frankfurt seine Abschlussstärke mit, während Heidenheim mit nur sieben Saisontoren die drittschwächste Quote der Liga aufweist. Angesichts der bisherigen 39 Treffer in Spielen mit SGE-Beteiligung ist statistisch für Torszenen gesorgt, zumal Burkardt sich im Oberhaus in beiden bisherigen Gastspielen in der Voith-Arena schon als Doppeltorschütze in Szene setzte.

