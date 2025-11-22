Bundesliga heute: Heidenheim - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.11.2025 • 12:26 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 22.11.2025, rollt der Ball ab 15:30 Uhr in der Voith-Arena, wenn der 1. FC Heidenheim 1846 auf Borussia Mönchengladbach trifft. Die Historie spricht klar für die Gäste: In sechs Pflichtspielen (vier Bundesliga-, zwei Pokalduelle) gelang den Brenzstädtern noch kein Sieg gegen die Fohlen (2 Unentschieden, vier Niederlagen). Für Heidenheim ist es die häufigste sieglose Bilanz gegen einen einzigen Profiklub.

Heidenheim - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Das Team von Trainer Frank Schmidt hat seine bisherigen fünf Saisonpunkte einzig vor heimischem Publikum eingefahren und ist seit drei Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (1 Sieg, zwei Remis).

Gleichzeitig offenbaren die Schwaben große Probleme in der Defensive: 23 Gegentreffer nach zehn Spieltagen bedeuten ligaweit den zweitschlechtesten Wert – gekrönt von der historischen 0:6-Pleite bei Bayer Leverkusen. Immerhin: Noch kein Gegentor fiel nach einer Ecke, und Elfmeter wurden dem FCH in dieser Saison überhaupt noch nicht zugesprochen.

Gladbachs Aufschwung unter Langzeittrainer Eugen Polanski

Bei Borussia Mönchengladbach herrscht Aufbruchstimmung: Der Klub hat Eugen Polanski unter der Woche offiziell bis 2028 als Cheftrainer bestätigt, nachdem der 39-Jährige als Interimslösung drei Pflichtspielsiege in Serie eingefahren hatte.

In der Bundesliga brachte der 3:1-Derbysieg über den 1. FC Köln den zweiten Dreier in Folge, womit die Fohlen binnen acht Tagen mehr Punkte sammelten (6) als in den 15 Partien zuvor (5).

Offensiv sticht Haris Tabakovic heraus: Der Angreifer war an den letzten beiden Spieltagen an fünf Scorerpunkten beteiligt und hat insgesamt 62 Prozent aller 13 Gladbacher Saisontore direkt vorbereitet oder erzielt (6 Tore, zwei Assists).

Eckball-Gefahr, Kopfball-Stärke und Tabellenkeller-Duell

Gladbach reist als ligaweit gefährlichstes Team nach Ecken an (vier Treffer). In der Luft sind die Fohlen besonders effektiv: Vier Kopfballtore bedeuten Ligaspitze. Der FCH kassierte hingegen schon vier Gegentreffer per Kopf.

Beide Klubs kennen die Rote Laterne gut: In jedem der letzten acht Spieltage belegte entweder Heidenheim (fünfmal) oder Gladbach (dreimal) den letzten Platz. Gladbach konnte sich inzwischen aber auf Platz zwölf nach oben arbeiten.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1.