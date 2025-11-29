Bundesliga heute: Hoffenheim - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.11.2025 • 15:01 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (29.11.2025, Anstoß 15:30 Uhr) empfängt die TSG Hoffenheim den FC Augsburg in der heimischen PreZero Arena – und die Statistik macht den Kraichgauern Mut. Gegen keinen anderen Bundesligisten feierte die TSG so viele Siege wie gegen den FCA (15), zudem setzte es in 14 Heimspielen lediglich eine Niederlage – das 2:4 im Dezember 2019.

Unter Trainer Christian Ilzer hat Hoffenheim mit 20 Punkten aus elf Partien den besten Saisonstart seit sechs Jahren hingelegt. Beachtlich: Zehn dieser Zähler holte die TSG nach Rückständen, ligaweit Bestwert. Augsburg dagegen konnte nach einem Rückstand bislang noch keinen Punkt ergattern und gab schon acht Zähler nach Führungen aus der Hand.

Hoffenheim - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Nach vier Siegen in Serie musste sich Hoffenheim zuletzt beim 1:1 in Mainz mit einem Remis begnügen – ein Spiel, das vor allem vom brutalen Foul des Mainzers Dominik Kohr an TSG-Talent Max Moerstedt überschattet wurde; Kohr wurde inzwischen für drei Partien gesperrt.

Dennoch bleibt die Ilzer-Elf seit fünf Begegnungen unbesiegt und könnte erstmals seit Saisonbeginn 2022/23 wieder drei Heimdreier am Stück feiern. Augsburg reist nach dem 1:0-Erfolg gegen den Hamburger SV mit Rückenwind an und könnte unter Coach Sandro Wagner erstmals zwei Bundesliga-Siege in Folge landen. In der Fremde wartet der FCA jedoch seit vier Partien auf einen Dreier (ein Remis, drei Niederlagen). Immerhin: An den vergangenen beiden Spieltagen erspielten sich die Schwaben sieben Großchancen – beinahe so viele wie an den ersten neun Runden zusammen.

Update (15:01 Uhr): Die Aufstellungen Augsburg - Hoffenheim sind da

TSG Hoffenheim: Oliver Baumann, Vladimír Coufal, Bernardo Fernandes da Silva Junior, Robin Hranác, Albian Hajdari, Grischa Prömel, Wouter Burger, Fisnik Asllani, Leon Avdullahu, Tim Lemperle, Bazoumana Touré

FC Augsburg: Finn Dahmen, Cédric Zesiger, Chrislain Matsima, Noahkai Banks, Dimitrios Giannoulis, Han-Noah Massengo, Robin Fellhauer, Anton Kade, Samuel Essende, Fabian Rieder, Mert Kömür

Personalien: Schlotterbeck gesperrt – Matsima bleibt

Die Gäste müssen in Sinsheim auf Abwehrmann Keven Schlotterbeck verzichten, der nach seinem dritten Platzverweis in dieser Bundesliga-Saison gesperrt fehlt. Bitter, denn mit 57 Prozent gewonnener Duelle ist er bislang der zweikampfstärkste Augsburger mit mindestens 69 geführten Zweikämpfen. Positiv aus FCA-Sicht: Abwehrchef Chrislain Matsima hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2030 verlängert – ein klares Signal des Vertrauens, wie Sportdirektor Benni Weber betonte. Hoffenheim kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen; die Hoffnungen ruhen erneut auf Top-Talent Max Moerstedt, der die Attacke des gesperrten Kohr gut überstanden hat. Beim FCA avancierte zuletzt Anton Kade mit seinem Treffer gegen den HSV zum bereits zwölften verschiedenen Torschützen dieser Saison – ligaweite Bestmarke gemeinsam mit dem FC Bayern.

Pressing, Effizienz und wirtschaftlicher Rückenwind

Taktisch treffen am Samstag zwei der aggressivsten Pressing-Teams der Liga aufeinander: Hoffenheim führt mit 154 Pressingsequenzen knapp vor Augsburg (153) das Bundesliga-Ranking an und lässt im Schnitt nur 9,9 gegnerische Pässe außerhalb des eigenen Defensivdrittels zu, bevor ein Zugriff erfolgt – Ligaspitze. Offensiv setzt der FCA unter Wagner auf Kaltschnäuzigkeit: Mit lediglich 16 Großchancen stellen die Schwaben zwar den niedrigsten Wert der Liga, verwandeln davon jedoch starke 56 Prozent. Hoffenheim dagegen vertraut auf ein breites Offensivrepertoire und zeigte zuletzt eindrucksvoll Comeback-Qualitäten. Abseits des Rasens kann Augsburg Erfolgsmeldungen vermelden: Mit 149,7 Millionen Euro Umsatz schloss der Klub das wirtschaftlich beste Jahr seiner Geschichte ab und erwirtschaftete 18,1 Millionen Euro Gewinn – eine Bilanz, die den sportlichen Ambitionen zusätzlichen Auftrieb verleiht.

