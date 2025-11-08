Bundesliga heute: Hoffenheim - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.11.2025 • 12:30 Uhr Hoffenheim empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag um 15:30 Uhr empfängt die TSG Hoffenheim RB Leipzig in der PreZero Arena – ein Duell, das statistisch bislang klar in Richtung der Sachsen ausschlug. Erst vier der 18 Bundesliga-Vergleiche entschied Hoffenheim für sich (vier Remis, zehn Niederlagen), womit die Kraichgauer gegen kaum einen anderen Klub weniger punkten.

Dennoch hat die Partie in Sinsheim ihren besonderen Reiz: Das letzte Aufeinandertreffen an gleicher Stelle im November 2024 war zugleich Christian Ilzers Debüt als TSG-Coach und endete in einem spektakulären 4:3, bis heute Hoffenheims torreichstes Heimspiel unter dem Österreicher.

Hoffenheim - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber reisen mit breiter Brust an: Drei Bundesliga-Siege in Serie – erstmals in Ilzers Amtszeit – haben die Hoffenheimer bis auf Rang sechs katapultiert. Bemerkenswert: Sie holten ligaweit die meisten Punkte nach Rückstand (sieben) und sind mit 13 Zählern das Top-Auswärtsteam der Liga, während daheim bislang erst drei Punkte verbucht wurden.

Abseits des Rasens herrscht jedoch Unruhe: Nach dem öffentlich ausgetragenen Konflikt um Spielerberater Roger Wittmann trennte sich der Klub von Geschäftsführer Markus Schütz und Finanzchef Frank Briel.

Leipzig mit Rekord-Start und Offensiv-Power

Ole Werners Team hat mit 22 Punkten aus neun Partien den besten Bundesliga-Start seiner Vereinsgeschichte hingelegt und ist seit acht Ligaspielen ungeschlagen. Auswärts sammelte RB bereits zehn Zähler und blieb dreimal ohne Gegentreffer – ein ligaweiter Bestwert, den nur Freiburg und Dortmund teilen.

An vorderster Front glänzt vor allem Rômulo: Der Brasilianer war in den vergangenen drei Partien an vier Treffern direkt beteiligt und führt mit Christoph Baumgartner (je sieben Scorerpunkte) die teaminterne Ausbeute an. Dazu kommt das Supertalent Yan Diomande, der als erster Leipziger Teenager in zwei BL-Partien hintereinander traf und mit 25 erfolgreichen Dribblings der ligaweite Spitzenreiter ist.

Burger gegen Baumgartner, Diomande als X-Faktor

Auf dem Feld treffen zwei der laufstärksten Mannschaften der Liga aufeinander. Hoffenheims Marathonmann Wouter Burger spult durchschnittlich 12,3 Kilometer pro 90 Minuten ab und soll das Mittelfeld gegen Leipzigs druckvolle Zentrale um Ex-TSG-Profi Baumgartner verdichten. Letzterer steuert derweil seiner persönlich stärksten RB-Spielzeit entgegen. Für zusätzliche Dynamik sorgt Diomande auf Leipziger Seite, während Hoffenheim auf die Effizienz seines Angriffs vertraut, der beim jüngsten 3:2 in Wolfsburg Moral bewies. Abseits des Rasens blickt der Klub auch gespannt auf die Zukunft von Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker – doch gegen Leipzig zählt vor allem, was auf dem Platz passiert.

