Bundesliga heute: Köln - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Köln empfängt heute die Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im RheinEnergieStadion.

Am Samstagabend (22.11.2025, 18:30 Uhr) empfängt der 1. FC Köln Eintracht Frankfurt im RheinEnergieStadion. Seit sechs Bundesliga-Duellen ist Köln gegen die SGE ungeschlagen (drei Siege, drei Remis) und verlor nur eines der letzten 17 Heimspiele gegen die Hessen – ein 0:1 im September 2017.

Besonders beeindruckend: Die jüngsten drei Bundesliga-Heimduelle gegen Frankfurt gewann Köln jeweils zu null, eine Serie, die es zuletzt zwischen 1985 und 1989 gegen den BVB gegeben hatte. In dieser Saison erzielten die Rheinländer in ihren vier Heimpartien bereits zehn Treffer – ein Wert, den der Verein letztmals 1982/83 überbot.

Köln - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Während Köln unter dem neuen Coach Lukas Kwasniok bislang alle drei Samstag-Topspiele verloren hat, reist Frankfurt mit der besten Auswärts-Offensive der Liga (2,6 Tore pro Partie) an – nur der FC Bayern ist in Europas Topligen auf fremdem Platz treffsicherer.

Die Eintracht ist zudem seit 15 Bundesliga-Begegnungen gegen Aufsteiger ungeschlagen (elf Siege, vier Remis), was den eingestellten Vereinsrekord bedeutet. Trainer Dino Toppmöller konnte seine Elf zuletzt zweimal in Folge ohne Gegentreffer vom Platz gehen sehen; eine längere Serie schaffte er bislang nur einmal (drei Spiele im November 2023).

Köln dagegen kassierte in dieser Saison bereits zehn seiner 15 Gegentore nach Standards – ligahöchstwert und vereinsinterner Negativrekord seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004/05.

Köln - Frankfurt: Entscheiden die Keeper über Sieg oder Niederlage?

Zwischen den Pfosten treffen zwei formstarke Keeper aufeinander. Frankfurts Michael Zetterer weist mit 73 Prozent die zweitbeste Quote gehaltener Schüsse in der Bundesliga auf, dicht gefolgt von Kölns Marvin Schwäbe (69 Prozent). Allerdings hat Schwäbe laut dem Expected-Goals-on-Target-Modell bereits 3,7 Gegentore verhindert – Bestwert ligaweit.

Die Schlussviertelstunde könnte letztlich entscheidend werden: Köln markierte dort schon acht seiner Saisontore (gemeinsam mit dem FC Bayern Ligaspitze), während Frankfurt sieben Gegentreffer in den letzten 15 Minuten schlucken musste – aktuell Negativrekord.

Frankfurts Bahoya in der Krise - Köln hofft auf El Mala

In Frankfurts Angriffszentrale sorgt die Situation um Jean-Mattéo Bahoya weiter für Kopfzerbrechen. Trotz eines 70-Millionen-Angebots im Sommer steckt der 20-Jährige seit seinem Doppelpack zum Saisonauftakt in einer Torflaute und kam zuletzt kaum über Kurzeinsätze hinaus; nach SPORT1-Informationen drängt der Franzose auf mehr Spielzeit.

Auf den Außenbahnen haben derzeit Ritsu Doan – ligaweit Vierter bei Eins-gegen-eins-Duellen im Strafraum – und Ansgar Knauff die Nase vorn, im Zentrum führt kein Weg an Toptorjäger Jonathan Burkardt vorbei.

Bei den Gastgebern brilliert Said El Mala mit bereits zwölf Eins-gegen-Eins-Aktionen im gegnerischen Sechzehner – Ligabestwert. Angesichts von Kölns Standardanfälligkeit und Frankfurts Tempo über die Flügel dürfte die Ausbalancierung von Offensive und Defensive unter Kwasniok und Toppmöller eine zentrale Rolle im RheinEnergieStadion spielen.

