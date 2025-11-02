Bundesliga heute: Köln - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.11.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit Jahresbeginn 2017 hat der 1. FC Köln nur eines von neun Pflichtspielen gegen den Hamburger SV gewonnen (2 Remis, sechs Niederlagen). Der bislang letzte Bundesliga-Erfolg datiert aus dem Januar 2018, der letzte Heimsieg gar aus dem Oktober 2016, als Anthony Modeste einen Dreierpack zum 3:0 schnürte.

Für Trainer Lukas Kwasniok bietet sich somit die Chance, eine inzwischen fast neun Jahre andauernde Heimmisere gegen die Hanseaten zu beenden. Die Partie am Sonntag steigt um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion, wo beide Aufsteiger erstmals seit Kölns 2:0-Sieg 2018 wieder in der Bundesliga aufeinandertreffen.

Köln - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der FC hat in den letzten sechs Ligaauftritten nur einmal gewonnen (1:0 in Hoffenheim), steht mit elf Punkten nach acht Spieltagen aber deutlich besser da als zum Vergleichszeitpunkt der Saison 2023/24. Unter der Woche sorgte allerdings das 1:4 im DFB-Pokal gegen den FC Bayern für Gesprächsstoff: Kwasniok kritisierte die Schiedsrichter, nachdem der Ausgleichstreffer von Luis Díaz aus klarer Abseitsposition gefallen war.

HSV reist weiter ohne Auswärtssieg an – Glatzel zwischen Jokerrolle und Hoffnungsträger

Der Hamburger SV hat unter Merlin Polzin auswärts noch keinen Dreier eingefahren (2 Remis, zwei Niederlagen) und stellt mit nur einem Tor die schwächste Auswärtsoffensive der Liga. Rückenwind verspricht der 1:0-Pokalerfolg in Heidenheim, bei dem Robert Glatzel nach seiner Einwechslung den umstrittenen Elfmeter verwandelte.

Ob der 31-Jährige in Köln erneut von Beginn an stürmt, bleibt abzuwarten, nachdem Polzin betont hatte, Glatzel sei zuletzt „nicht Teil der veränderten Spielidee“ gewesen. Hamburgs Ransford Königsdörffer hatte in dieser Saison bereits 20 torlose Abschlussversuche – ligaweiter Höchstwert – und vergab in Wolfsburg sogar einen Elfmeter.

Schussfreudige Rothosen treffen auf Kölns anfällige Defensive – Torhüter im Fokus

Hamburg gab bislang 116 Torschüsse ab (Rang vier der Liga), verwertete jedoch nur sechs Prozent davon. Köln ließ 130 gegnerische Abschlüsse zu, die zweitmeisten nach Bremen, womit sich eine interessante Konstellation ergibt: hohe Abschlussfrequenz der Gäste gegen die bislang großzügige Effzeh-Abwehr.

Im Blickpunkt stehen daher zwei Keeper mit fast identischer Quote: Sowohl Kölns Marvin Schwäbe als auch Hamburgs Daniel Heuer Fernandes parierten 73 Prozent der Schüsse auf ihr Tor und liegen damit nur knapp hinter der Ligaspitze. Bei Standardsituationen könnte sich das Spiel entscheiden – beide Teams haben in dieser Saison erst je einmal nach ruhendem Ball getroffen.

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.