Bundesliga heute: Leipzig - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.11.2025 • 12:20 Uhr RB Leipzig empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Erstmals in der Bundesliga treffen RB Leipzig (Platz 2) und der VfB Stuttgart (Platz 3) als direkte Verfolger von Spitzenreiter Bayern aufeinander. Anstoß ist am heutigen Samstag um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. Die Statistik liefert ein Novum: Leipzig verlor die letzten vier Pflichtpartien gegen die Schwaben – drei in der Liga, eines im Pokal –, nachdem die ersten elf Duelle ungeschlagen geblieben waren.

Dennoch spricht die Heim­bilanz grundsätzlich für die Sachsen, die sechs ihrer sieben Bundes­liga-Heimspiele gegen den VfB gewannen und erst im Mai 2025 die erste Niederlage vor eigenem Publikum hinnehmen mussten (2:3).

Leipzig - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Ole Werner führt RB in seine zweitbeste Bundesliga-Saison­start-Bilanz überhaupt: 19 Punkte nach acht Spielen, begleitet von einer Serie von sieben Liga­spielen ohne Niederlage (6 Siege, ein Remis) und dem jüngsten 6:0-Kantersieg in Augsburg – geteilt zweit­höchster RB-Erfolg auf Liga­ebene.

Auch im Pokal blieb Werner mit einem reifen 4:1 in Cottbus auf Kurs, obwohl der Abend vom tragischen Tod eines Fans überschattet wurde. Werner lobte anschließend den gewachsenen Zusammenhalt: „So entsteht Teamgeist.“ Perspektivspieler wie Assan Ouédraogo (zuletzt Tor und Assist) sowie Teenager Yan Diomande (drei Scorerpunkte in Augsburg) untermauern die neue Breite des Kaders. Mit lediglich neun Gegentoren stellen die Leipziger zudem eine der stabilsten Defensivreihen der Liga.

Stuttgarts Erfolgsrezept: Rotation und Rückkehrer

Beim VfB Stuttgart setzt Sebastian Hoeneß weiter auf konsequente Variabilität: 31 Startelf­wechsel nach acht Spieltagen sind ligaweit Spitze, 23 unterschiedliche Akteure standen schon von Beginn an auf dem Platz. Trotz XXL-Rotation fuhr Stuttgart zuletzt fünf Bundesliga-Siege in Serie ein und steht mit 18 Punkten so gut da wie seit der Meistersaison 2006/07 nur selten. Torhüter Alexander Nübel glänzt dabei nicht nur mit 74,1 Prozent gehaltenen Bällen – Liga­bestwert –, sondern auch mit bereits zwei Assists in dieser Spielzeit. Der aufblühende Deniz Undav mischt nach seinem Innenband­anriss wieder mit, lieferte in Mainz den Siegtreffer und sammelte in seiner Karriere gegen kein anderes Bundesliga-Team so viele Scorerpunkte wie gegen Leipzig (6).

Schlüsselfaktoren: Undav-Statistik trifft Leipziger Nachwuchsdruck

Im Mai war Undav in Leipzig an zwei VfB-Toren direkt beteiligt, im Januar 2024 gelang ihm gegen RB sogar sein bislang einziger Bundesliga-Dreierpack. Auf der Gegenseite könnten die jungen Leipziger Ouédraogo und Diomande erneut Impulse setzen; beide haben ihre Torgefahr zuletzt eindrucksvoll bewiesen. Defensiv begegnen sich die Kontrahenten auf Augenhöhe: Nur Bayern (4 Gegentore) und Dortmund (5) verteidigen aktuell noch besser als Stuttgart (7) und Leipzig (9), zudem halten beide Klubs bereits je viermal die Null. Die Partie verspricht daher vor allem taktische Finesse zwischen Werners minimalen Wechseln und Hoeneß’ flexibler Rotationsstrategie.

Wird RB Leipzig gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.