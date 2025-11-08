Bundesliga heute: Leverkusen - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.11.2025 • 12:30 Uhr Bayer Leverkusen empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (08.11.2025, 15:30 Uhr) empfängt Bayer 04 Leverkusen den 1. FC Heidenheim 1846 in der BayArena. Auf der Werkself-Bank sitzt Kasper Hjulmand, sein Gegenüber ist Heidenheim-Urgestein Frank Schmidt.

Leverkusen reist mit Rückenwind aus der Champions League an: Beim 1:0-Erfolg bei Benfica Lissabon erzielte Joker Patrick Schick nach Vorarbeit von Alejandro Grimaldo das Tor des Tages, Torhüter Mark Flekken hielt den Sieg fest. Hjulmand lobte anschließend den „wichtigen Schritt“ Richtung K.o.-Phase – genau dieses Selbstvertrauen soll nun in den Bundesliga-Alltag übertragen werden.

Leverkusen - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Historisch betrachtet spricht alles für die Rheinländer: Alle vier Bundesliga-Duelle mit Heidenheim gingen an Leverkusen. Zudem gelang es Bayer zuletzt erstmals seit Dezember 2023, zwei Liga-Heimsiege in Serie ohne Gegentor einzufahren. Trotz der jüngsten 0:3-Niederlage in München hat Leverkusen in diesem Kalenderjahr noch keine zwei Bundesliga-Pleiten nacheinander kassiert.

Heidenheims Auswärtsmisere und defensive Sorgen

Ganz anders liest sich die Bilanz des Aufsteigers: Fünf Punkte aus neun Partien bedeuten Vereinsminusrekord – alle Zähler wurden in der Voith-Arena gesammelt. In der Fremde steht Heidenheim als einziges Team 2025 noch ohne Punkt und hat erstmals vier Auswärtsniederlagen in Folge zum Saisonstart kassiert - eine fünfte Pleite wäre Einstellung des Vereinsnegativrekords.

Defensiv wartet der FCH seit zehn Ligaspielen auf eine weiße Weste. Hoffnung macht immerhin Youngster Arijon Ibrahimovic: Mit 19 Jahren und 325 Tagen lieferte er beim 1:2 gegen Frankfurt seine erste Bundesliga-Torvorlage und kommt bereits auf 32 Torschussbeteiligungen – mehr als doppelt so viele wie jeder Teamkollege.

Passmaschine Bayer trifft auf zweikampfbetonten FCH

Mit durchschnittlich 580 Pässen pro Spiel (88 Prozent Passquote) liegt Leverkusen ligaweit hinter dem FC Bayern auf Rang zwei, während Heidenheim mit 345 Pässen (76 Prozent) den vorletzten Platz belegt. Die Folge: Bayer führte in dieser Saison schon 523 Minuten – lediglich München noch länger –, Heidenheim dagegen nur 80 Minuten, Ligatiefstwert.

Interessant ist auch die Kadernutzung: Beide Klubs setzten bereits 24 verschiedene Spieler ein, doch kamen bei Bayer nur acht Deutsche zu einem Startelfeinsatz, beim FCH gab es dagegen 83 Startelfauftritte deutscher Akteure.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1.