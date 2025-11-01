Bundesliga heute: Mainz - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.11.2025 • 12:10 Uhr 1. FSV Mainz 05 empfängt heute SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (01.11.2025, 15:30 Uhr) empfängt der 1. FSV Mainz 05 den SV Werder Bremen in der MEWA Arena. Trainer Bo Henriksen führt die Rheinhessen nach seiner Pokal-Sperre wieder selbst an der Seitenlinie, während Horst Steffen die Gäste betreut.

Die Ausgangslage könnte konträrer kaum sein: Mainz steht mit nur vier Punkten aus acht Spielen auf einem der Abstiegsränge und hat als einziges Team dieser Bundesliga-Saison noch keinen Zähler im eigenen Stadion geholt – ein neuer Vereinsnegativrekord. Werder rangiert wie im Vorjahr auf Platz neun und reist mit dem Momentum von zwei Zu-null-Partien in Serie an.

Mainz - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die jüngsten Auftritte der 05er unterstreichen die prekäre Lage: Vier Bundesliga-Niederlagen in Folge und bereits zwölf Gegentore in den letzten vier Partien bedeuten ligaweiten Höchstwert. Besonders im Mittelpunkt steht Dominik Kohr, der nach den Vorwürfen von Stuttgarts Deniz Undav („Kohr ist nur am Foulen gewesen“) noch genauer beobachtet werden dürfte. In den vergangenen drei Spielzeiten kassierte der Routinier stets mehr als zehn Gelbe Karten – auch gegen Stuttgart im Pokal (0:2) war Kohr erneut verwarnt worden. Seit 19 Bundesliga-Spielen wartet Mainz zudem auf eine Weiße Weste; der letzte zu-null-Erfolg datiert vom Februar.

Werder mit Bestwerten gegen Mainz und frischer Defensive

Bremen reist mit einer makellosen Bilanz aus den beiden vorangegangenen Bundesliga-Spielzeiten an die Rheinfront: Vier Siege in vier Spielen gegen Mainz bei nur einem Gegentor sind Bremer Bestwert im Oberhaus. Horst Steffens Team stellte zuletzt zum dritten Mal in dieser Saison eine Weiße Weste auf – so viele gab es nach acht Spieltagen zuletzt 2013/14. Während Mainz mit durchschnittlich 28 Jahren und 258 Tagen die älteste Startelf der Liga stellt, kommt Werder mit 25 Jahren und neun Tagen fast drei Jahre jünger daher – nur Eintracht Frankfurt ist im Schnitt noch jünger.

Elfmeterschütze Amiri und Grülls Torserie als X-Faktoren

Nadiem Amiri erzielte sämtliche drei Mainzer Saisontore vom Punkt. Trifft er erneut per Elfmeter, wäre er der erste 05-Profi mit drei Elfmetertreffern in Folge; Werder kassierte bereits drei Strafstoßgegentore – Ligahöchstwert gemeinsam mit Union Berlin. Auf Bremer Seite könnte Marco Grüll Historisches schaffen: Nach seinen Treffern in den letzten beiden Ligaspielen wäre er erst der zweite Österreicher nach Andreas Herzog (1996, 1998), der für Werder in drei Bundesliga-Partien hintereinander trifft. Brisant bleibt zugleich die Statistik der zugelassenen Abschlüsse: Bremen ließ ligaweit die meisten Schüsse zu (139), Mainz bringt jedoch nur 34 Prozent seiner Versuche aufs Tor – ebenfalls Negativrekord.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.