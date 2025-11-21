Bundesliga heute: Mainz - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.11.2025 • 17:30 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Um 20:30 Uhr eröffnet der 1. FSV Mainz 05 heute Abend den 12. Spieltag der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. Schauplatz ist die MEWA Arena, in der Bo Henriksen seine Rheinhessen erstmals in einem Flutlicht-Heimspiel gegen das Team von Christian Ilzer dirigiert. Während Mainz nach zehn Partien erst fünf Zähler gesammelt hat, reist Hoffenheim mit 19 Punkten an – dem besten TSG-Start seit der Saison 2016/17.

Bundesliga: So verfolgen Sie heute Mainz - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Hausherren warten ligaweit am längsten auf eine Weiße Weste (21 Spiele) und stehen damit vor ihrem geteilten schwächsten Bundesliga-Start aller Zeiten. Nur ein Punkt aus fünf Heimspielen bedeutet neuen Vereinsnegativrekord, saisonübergreifend ist Mainz seit zehn Heimpartien sieglos. Offensiv wie defensiv hakt es: In den jüngsten sechs Begegnungen holte der FSV nur einen Punkt (1U 5N) – einzig Aufsteiger St. Pauli ist in diesem Zeitraum noch schlechter.

Hoffenheims Höhenflug: Lemperle, Asllani, Prömel und Baumann

Die Kraichgauer kommen mit vier Siegen in Serie – als einziges Bundesliga-Team mit Maximal-Ausbeute der letzten vier Spieltage. Ein fünfter Dreier wäre eingestellter Vereinsrekord. Auswärts stellen Ilzers Männer mit 13 Punkten das geteilte Top-Team neben Bayern München und sind in der Fremde ungeschlagen. Besonders sticht die Achse Tim Lemperle/Fisnik Asllani hervor: Neun der 21 TSG-Tore gehen auf ihr Konto, ihre Profile „ergänzen sich sehr gut“, wie Ilzer jüngst bei SPORT1 betonte. Grischa Prömel traf zuletzt erstmals seit Mai 2022 in zwei Ligaspielen nacheinander (nur Harry Kane ist an Toren häufiger beteiligt). Keeper Oliver Baumann steht zudem vor seinem 500. Bundesligaspiel – er wäre der erst fünfte Torhüter, der diese Marke erreicht.

Direktvergleich, Pressing-Werte und historische Vorzeichen

Obwohl Hoffenheim formstark ist, liest sich der direkte Vergleich auswärts mager: Nur zwei der letzten zehn Bundesliga-Duelle gingen an die TSG (2U 6N), alle vier jüngsten Gastspiele in Mainz wurden mit 1:9 Toren verloren. Beide Teams verstehen es jedoch zu pressen: Hoffenheim weist mit 9,8 den ligaweit niedrigsten PPDA-Wert auf, Mainz folgt mit 10,2 knapp dahinter. Nachdem sich der Klub laut Ilzer „schütteln musste“, könnte ein Erfolg heute nicht nur den Vereins-Rekordlauf der TSG verlängern, sondern auch Mainz’ schwarze Heimserie weiter verschärfen.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.