Bundesliga heute: St. Pauli - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.11.2025 • 12:40 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 01.11.2025, rollt ab 15:30 Uhr der Ball im Millerntor-Stadion, wenn der FC St. Pauli Borussia Mönchengladbach empfängt. Die Kiezkicker von Trainer Alexander Blessin stehen nach fünf Bundesliga-Pleiten in Serie unter Druck und haben in ihren bisherigen vier Heimspielen bereits neun Gegentore kassiert – nur Augsburg (14) erlaubte mehr, Gladbach selbst kommt ebenfalls auf 13.

Bei den Gästen reist mit Eugen Polanski ein Coach an, dessen Team in der Liga seit 15 Partien sieglos ist und damit einen laufenden Vereinsnegativrekord hält.

Mit lediglich drei Punkten schreiben die Fohlen zugleich ihre schwächste Zwischenbilanz nach acht Bundesliga-Spieltagen.

St. Pauli - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Blessins Elf tankte unter der Woche Selbstvertrauen: Im DFB-Pokal setzte sich St. Pauli nach 18 Elfmetern in einem 8:7-Shootout gegen die TSG Hoffenheim durch und steht erstmals seit 20 Jahren wieder im Achtelfinale. Hauke Wahl avancierte mit einem Blitztor nach 44 Sekunden sowie dem entscheidenden Strafstoß zum Mann des Abends – sein letzter Ligatreffer liegt allerdings schon 328 Minuten zurück. Ein weiteres torloses Bundesligaspiel würde den eingestellten Vereinsnegativrekord bedeuten. Historisch betrachtet gelangen den Braun-Weißen vier Siege in 18 Bundesliga-Begegnungen mit Gladbach; nur gegen Freiburg und Leverkusen (je fünf) feierte St. Pauli mehr Erfolge im Oberhaus.

Gladbach: Pokal-Aufatmen, aber Liga-Krise setzt sich fort

Auch die Fohlen verschafften sich im Pokal ein kleines Erfolgserlebnis: Das 3:1 gegen den Karlsruher SC war der erste Pflichtspielsieg unter Polanski. Dabei schrieb Wael Mohya als jüngster Profi der Vereinsgeschichte Geschichte, profitierte aber von der 89.-Minute-Entscheidung, um das Jugendschutzgesetz einzuhalten. In der Liga fehlt Polanski am Millerntor jedoch der gesperrte Jens Castrop – mit 20 Tacklings einer der zweikampfstärksten Gladbacher dieser Saison. Zudem fällt der gerade erst genesene Abwehr-Youngster Fabio Chiarodia wegen eines Muskelbündelrisses erneut wochenlang aus. Gladbach hat bislang nur sechs Ligatore erzielt, fünfmal blieb die Mannschaft torlos – eingestellter Vereinsnegativrekord.

Schlüsselzahlen: Flaute im Angriff, Schwächen nach Ecken

Beide Teams laborieren an offensiver Ineffizienz: Gladbach kommt auf lediglich 8,9 Expected Goals, St. Pauli sogar nur auf 8,6 – der zweit- und drittniedrigste Wert der Liga. Die Fohlen gaben erst 93 Torschüsse ab, St. Pauli 95. Bei Standards könnte die Entscheidung fallen: Mönchengladbach kassierte bereits vier Eckball-Gegentore (Ligahöchstwert), während St. Pauli zwei seiner acht Saisontreffer nach eigenen Ecken bejubelte. Umgekehrt erzielte Gladbach 50 Prozent seiner mageren Ausbeute nach Eckbällen (drei von sechs Toren). Zudem gewann St. Pauli drei seiner letzten elf Spiele gegen Bundesliga-Schlusslichter – zwei davon jeweils zu Hause gegen die heutige Borussia (1989 und 2011).

Wird FC St. Pauli gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1.