Bundesliga heute: St. Pauli - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.11.2025 • 14:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 23. November 2025, empfängt der FC St. Pauli den 1. FC Union Berlin zum Bundesliga-Abendspiel im Millerntor-Stadion (Anstoß 17:30 Uhr). Es kommt dabei auch zum Trainerduell zwischen Alexander Blessin und Steffen Baumgart. Die Kiezkicker erinnern sich gerne an die beiden letzten Heimauftritte gegen Union: Im Februar 2019 gab es in Liga zwei ein 3:2, Ende Januar 2025 folgte in der Bundesliga sogar ein klares 3:0 – St. Paulis höchster Heimsieg seit dem Aufstieg 2024.

St. Pauli - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

Trotz des positiven Heim-Vergleichs steckt St. Pauli aktuell tief in der Krise. Mit nur sieben Zählern aus den ersten zehn Partien absolvieren die Hamburger ihre geteilte schwächste Bundesliga-Saison – lediglich 2001/02 stand derselbe Wert zu Buche. Erstmals wurden in dieser Spanne sogar sieben Niederlagen kassiert, aktuell sind es sieben Pleiten in Serie: ein eingestellter Negativrekord des Vereins, der zuvor nur 1997 sowie 2011 in einer Spielzeit erreicht wurde.

Eiserne Auswärtsschwäche und besondere Schützen

Union Berlin blieb zuletzt zum ersten Mal in dieser Spielzeit drei Ligapartien in Folge ohne Sieg (zwei Remis, eine Niederlage). Auswärts setzte es zwei Niederlagen nacheinander – so viele wie noch nie unter Steffen Baumgart. Auffällig bleibt dabei der Ballbesitzwert: Die Köpenicker bringen es ligaweit auf lediglich 32 Prozent – der niedrigste Wert in Europas Top-Fünfen seit Datenerfassung 2004/05. Immerhin sorgte Danilho Doekhi mit seinem Doppelpack beim 2:2 gegen den FC Bayern für Offensivglanz; mit vier Treffern ist der Innenverteidiger aktuell torgefährlichster Abwehrspieler der Bundesliga.

Torarmut, Standards und kaum Rotation

Sowohl St. Pauli (14-mal) als auch Union (13-mal) blieben 2025 ligaweit am häufigsten torlos. Entsprechend niedrig liegen die Expected-Goals-Werte: 10,1 bei den Gastgebern, 11,6 bei den Gästen – Platz eins und drei im Negativranking. Immerhin fällt fast jeder zweite Treffer nach ruhenden Bällen: St. Pauli erzielt 56 Prozent seiner Tore per Standard, Union folgt mit 46 Prozent. Individuell stechen Andrej Ilic (21 Schüsse ohne Tor) und Mathias Pereira Lage (17) als Abschlussschwächste der Liga hervor. Beide Teams setzten bislang nur 19 verschiedene Spieler ein, weniger als jeder andere Bundesligist, und St. Pauli nahm lediglich 14 Veränderungen in der Startelf vor – unterboten wird das nur von RB Leipzig.

Wird FC St. Pauli gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.