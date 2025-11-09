Bundesliga heute: Stuttgart - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.11.2025 • 14:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 09. November 2025, empfängt der VfB Stuttgart den FC Augsburg um 17:30 Uhr in der MHPArena.

Auf der Stuttgarter Bank sitzt Sebastian Hoeneß, der seit April 2023 das Kommando führt. Sein Gegenüber ist Sandro Wagner, der in seine erste volle Bundesliga-Saison als FCA-Chefcoach gegangen ist. Für beide Trainer ist es das erste direkte Duell in einem Pflichtspiel.

Stuttgart - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der VfB ist seit acht Pflichtspielen gegen Augsburg unbesiegt (7 Siege, ein Remis) und gewann die vergangenen fünf Aufeinandertreffen sogar ohne Gegentreffer. Zudem haben die Schwaben aktuell fünf Bundesliga-Heimsiege in Folge auf dem Konto – ihre längste Serie seit 2009. In dieser Saison kassierte Stuttgart im eigenen Stadion erst ein Gegentor, nur Bayern und Dortmund weisen den gleichen Topwert auf.

Augsburger Defensivprobleme: Dahmen unter Druck und Negativserien im Gepäck

Der FC Augsburg reist mit der schwächsten Abwehr der Liga (21 Gegentore) an und blieb zuletzt erstmals seit dem Zweitliga-Aufstieg 2006 in drei Pflichtspielen in Folge torlos. Keeper Finn Dahmen parierte bislang lediglich 53 Prozent der Schüsse – nach 77 Prozent in der Rückrunde 2024 ein deutlicher Absturz.

Wagner startete mit sechs Niederlagen aus neun Partien so schlecht wie kein FCA-Coach zuvor. Immerhin gab es organisatorische Lichtblicke: Die DFL terminierte das FCA-Heimspiel gegen Union Berlin für Donnerstag, 15. Januar 2026 (20:00 Uhr) – eine wichtige Marke im dicht gedrängten Winterkalender.

Schlüsselduelle: Tiago Tomás’ Torhunger vs. Augsburgs hohe Balleroberungslinie

Stuttgarts Angreifer Tiago Tomás traf zweimal in den letzten drei Bundesliga-Partien, alle Saisontore jedoch auswärts. Sein bislang letztes Heimtor erzielte er im Mai 2023 – kurioserweise ebenfalls gegen den FCA. Augsburg wiederum agiert mit der ligaweit höchsten Balleroberungslinie (45,3 Meter vor dem eigenen Tor) und führt die Wertung für hohe Ballgewinne (84) an. Allerdings ließ Stuttgart bislang nur 40 solcher Situationen zu, Ligaminimum. Ob Tomas seine Heimflaute beendet oder Augsburgs Pressing greift, wird eines der taktischen Hauptthemen auf dem Rasen der MHPArena sein.

Wird VfB Stuttgart gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.