Bundesliga heute: Union Berlin - FC Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Kompany bietet Topteam auf

SPORT1 08.11.2025 • 14:26 Uhr Union Berlin empfängt heute den FC Bayern. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt der 1. FC Union Berlin den FC Bayern München im Stadion An der Alten Försterei. Die Rollenverteilung ist allein durch die Historie klar umrissen: In bislang zwölf Bundesliga-Partien gegen Union blieben die Bayern ungeschlagen (acht Siege, vier Remis).

Bayerns Trainer Vincent Kompany bietet gegen die Eisernen eine Topelf auf. Der Belgier wechselte im Vergleich zum Spiel gegen Paris Saint-Germain in der Champions League nur auf einer Position: Leon Goretzka rückte für Aleksandar Pavlovic ins Team.

Union - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Aufstellungen im Überblick:

FC Bayern: Neuer - Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer - Goretzka, Kimmich - Díaz, Gnabry, Olise - Kane

Union Berlin: Rönow - Leite, Querfeld, Doekhi - Rothe, Schäfer, Khedira, Kemlein, Haberer - Ansah, Burke

Zwei Trainer ohne Niederlage gegeneinander

Auf den Trainerbänken sitzen mit Steffen Baumgart auf Union-Seite und Vincent Kompany bei Bayern zwei Coaches, die jeweils noch ohne Pflichtspielniederlage gegeneinander sind.

Für die Eisernen kommt die Begegnung zu einem schwierigen Zeitpunkt. Union blieb in dieser Bundesliga-Saison bereits fünfmal ohne eigenen Treffer – ein eingestellter Vereinsnegativrekord nach nur neun Spieltagen. Auffällig: Kein Spieler unterschreitet seinen Expected-Goals-Wert deutlicher als Andrej Ilic (Null Tore bei 3,4 xG).

Hinzu kommt der gelbgesperrte Kapitän Christopher Trimmel, dessen 22 Schussvorlagen Union bislang unverzichtbar machten.

Bayerns Serien und die Erinnerung an Guardiola-Rekorde

Der FC Bayern reist mit neun Siegen aus den ersten neuen Saisonspielen an und kann den eigenen Startrekord aus der Spielzeit 2015/16 einstellen – damals noch unter Pep Guardiola, der jüngst in England seine „unglaublichen Erinnerungen“ an München betonte. Aktuell trifft der Rekordmeister in der Liga seit 17 Begegnungen mindestens doppelt und blieb in dieser Sa

ison noch nie in Rückstand. In keiner der ersten zehn Partien kassierte die Kompany-Elf ein Gegentor vor der Pause. Mit durchschnittlich 64 Prozent Ballbesitz dominiert Bayern die Liga, während Union mit 33 Prozent den niedrigsten Wert aufweist.

Kane in Topform, Karl drängt sich auf

Harry Kane überbietet seinen xG-Wert um 5,3 Treffer und führt die Torschützenliste mit zwölf Saisontoren an. Hinter ihm überzeugt Serge Gnabry, der nur 64 Minuten pro direkte Torbeteiligung benötigt – kurioserweise aber in acht Bundesliga-Duellen gegen Union noch ohne Scorerpunkt blieb.

Talent Lennart Karl, der von Sportvorstand Max Eberl als möglicher Kandidat für die WM 2026 gehandelt wird, empfiehlt sich weiter für Einsatzminuten.

Wird 1. FC Union Berlin gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.