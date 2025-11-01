Bundesliga heute: Union - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.11.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin hat in der Bundesliga zu Hause noch kein einziges der sechs Duelle gegen den SC Freiburg verloren (drei Siege, drei Remis) – eine Serie, die im Stadion An der Alten Försterei auch am 9. Spieltag Bestand haben soll.

Trotz dieser positiven Bilanz spielt das Team von Trainer Steffen Baumgart mit nur zehn Punkten nach acht Partien seine drittschwächste Bundesligasaison. Bitter: Bereits viermal blieben die Köpenicker in dieser Spielzeit ohne Tor, was den Vereinsnegativrekord einstellt. Stürmer Andrej Ilic wartet seit acht Ligaspielen auf einen Treffer, hat allerdings beim letzten Aufeinandertreffen Ende März gegen Freiburg getroffen.

Union - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Der SC Freiburg reist mit nur neun Punkten und einer Serie von vier sieglosen Bundesligaspielen (drei Remis, eine Niederlage) in die Hauptstadt – die schwächste Zwischenbilanz der Breisgauer seit fünf Jahren. Trainer Julian Schuster muss in Köpenick auf Abwehrchef Philipp Lienhart verzichten, der nach seiner ersten Roten Karte im 196. Bundesligaspiel gesperrt fehlt. Lienhart war bislang Freiburgs Ballmagnet (530 Aktionen) und Passspezialist (90,6 % Quote). Durch seinen Ausfall verliert die beste Zweikampfmannschaft der Liga (54,1 % gewonnene Duelle) ihren Abwehranker.

Zweikampf-Power trifft Ballbesitz-Minimalismus

Union führt ligaweit die Statistik der geführten Zweikämpfe an (106 pro Spiel), kommt allerdings nur auf eine Erfolgsquote von 46,5 % – zweitschwächster Wert hinter dem FC Bayern. Freiburg agiert deutlich sauberer: Mit lediglich 68 Fouls stellen die Breisgauer das fairste Team und spielen im Schnitt 400 Pässe pro Partie – viertniedrigster Wert, aber deutlich mehr als Unions Ligatiefstwert von 283 Pässen. Auffällig ist auch das späte Tor-Potenzial: Freiburg traf bereits fünfmal in der Schlussviertelstunde, während Union in derselben Phase schon fünf Gegentore hinnehmen musste.

Pokal-Erfolge als Stimmungsaufheller vor dem Ligatreffen

Beide Teams tankten unter der Woche Selbstvertrauen im DFB-Pokal. Union Berlin rang Arminia Bielefeld in einem hitzigen Duell 2:1 nach Verlängerung nieder, Matchwinner war Innenverteidiger Danilho Doekhi in der 105. Minute. Baumgart stellte dabei mit einem Doppelwechsel früh die Weichen, und der 18-jährige Debütant Dmytro Bogdanow sammelte erste Profi-Minuten. Freiburg wiederum zog dank eines Blitztores von Igor Matanovic nach 50 Sekunden und eines frühen Doppelschlags von Vincenzo Grifo mit 3:1 in Düsseldorf ins Achtelfinale ein. Der Pokal-Schwung könnte beiden Mannschaften zusätzlichen Rückenwind für das Bundesligaduell am Samstagnachmittag geben, wenn der Ball um 15:30 Uhr an der Alten Försterei rollt.

Wird 1. FC Union Berlin gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.