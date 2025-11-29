Bundesliga heute: Union - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.11.2025 • 15:01 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 29.11.2025 um 15:30 Uhr empfängt der 1. FC Union Berlin den 1. FC Heidenheim 1846 im Stadion An der Alten Försterei. Die Statistik zwischen beiden Klubs liest sich überraschend einseitig: Aus den bisherigen vier Bundesliga-Duellen holte Heidenheim zehn von zwölf möglichen Punkten (3 Siege, ein Remis) – so viele wie gegen kein anderes Team.

In den letzten elf Pflichtspielen gegen die „Eisernen“ ging der FCH nur einmal als Verlierer vom Platz: 2022/23 im DFB-Pokal (0:2). Steffen Baumgart steht bei Union an der Seitenlinie, Frank Schmidt coacht die Gäste, die den Hauptstädtern im Mai dieses Jahres sogar ein 3:0 vor heimischem Publikum einschenkten.

Union Berlin reist mit einem kleinen Lauf im Gepäck an: Erstmals in dieser Bundesliga-Saison blieb die Mannschaft drei Partien in Folge ungeschlagen (1 Sieg, zwei Remis) und feierte zuletzt ein 1:0 beim FC St. Pauli. An der Alten Försterei sind die Berliner seit vier Ligaspielen unbesiegt (1 Sieg, drei Remis) – das entspricht der längsten Serie unter Baumgart.

Auffällig ist Unions Effizienz bei ruhenden Bällen: Die vergangenen vier Bundesligatreffer fielen allesamt nach Standards, insgesamt stammen 50 Prozent der 14 Saisontore aus solchen Situationen. Im Fokus steht Vorlagengeber Andrej Ilic, der ligaweit schon fünf Assists lieferte, selbst jedoch noch kein Tor erzielte (22 Torschüsse ohne Erfolg).

Update (15:01 Uhr): Die Aufstellungen Heidenheim - Union sind da

1. FC Union Berlin: Frederik Rønnow, Danilho Doekhi, Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, Leopold Querfeld, Rani Khedira, Derrick Köhn, Aljoscha Kemlein, Christopher Trimmel, Oliver Burke, Woo-yeong Jeong, Ilyas Ansah

1. FC Heidenheim 1846: Diant Ramaj, Patrick Mainka, Benedikt Gimber, Thomas Keller, Jonas Föhrenbach, Marnon Busch, Niklas Dorsch, Julian Niehues, Mathias Honsak, Adrian Beck, Marvin Pieringer

Heidenheims Negativlauf: Auswärtsfluch und Torflaute

Mit lediglich fünf Punkten aus elf Spielen erlebt der 1. FC Heidenheim seine bislang schwächste Bundesliga-Spielzeit. Seit sechs Partien wartet der Aufsteiger auf einen Sieg (2 Remis, vier Niederlagen) und kassierte zuletzt zwei klare Pleiten mit insgesamt 0:9 Toren. Auswärts stehen fünf Niederlagen in Serie zu Buche – eingestellter Vereinsnegativrekord.

Offensiv stellt das Team mit acht Treffern den ligaweit schlechtesten Wert, defensiv sind 26 Gegentore ebenfalls Tiefstwert. Adrian Beck erzielte zwar alle drei seiner Bundesligatore 2025 gegen Union, doch insgesamt wartet der FCH seit zwei Spielen auf einen eigenen Treffer; eine dritte torlose Partie in Folge würde den vereinsinternen Negativrekord einstellen. Arijon Ibrahimovic rangiert mit 19 Schüssen ohne Tor ligaweit auf Platz zwei dieser unrühmlichen Liste.

Abseits des Rasens: Rechtsstreit um das Kürzel „FCH“ begleitet das Spiel

Während es sportlich um wichtige Punkte geht, beschäftigt Heidenheim ein ungewöhnliches Thema abseits des Platzes: Der Bundesligist liegt mit Drittligist Hansa Rostock in einem Markenstreit vor dem Deutschen Marken- und Patentamt. Beide Klubs beanspruchen das Kürzel „FCH“ für sich, nachdem Heidenheim bereits 2024 die Marke „FCH Fanshop“ eingetragen hatte.

Hansa Rostock sieht darin eine Verletzung einer 2008 geschlossenen Abgrenzungsvereinbarung und möchte die Nutzung einschränken. Heidenheims Sprecher Markus Gamm betont indes, der 1846 gegründete Verein habe ältere Rechte an der Bezeichnung und sei dennoch zu einer außergerichtlichen Einigung bereit. Dieses Verfahren sorgt rund um das Auswärtsspiel in Berlin für zusätzliche Schlagzeilen.

