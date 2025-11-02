Bundesliga heute: Wolfsburg - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.11.2025 • 14:30 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, den 2. November 2025, steigt um 17:30 Uhr in der Volkswagen Arena das Bundesliga-Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim. Die Gastgeber gewannen zuletzt in der Bundesliga mit 1:0 beim Hamburger SV ins Spiel, während die Kraichgauer unter Coach Christian Ilzer zuletzt zwei Liga-Partien in Serie gewannen.

In der jüngeren Bilanz haben die Wölfe nur eines der letzten sieben Pflichtspiele gegen Hoffenheim verloren (vier Siege, zwei Unentschieden) und sind seit vier direkten Duellen ungeschlagen. Für die TSG bedeutet das Gastspiel in Wolfsburg den fünften Auswärtsauftritt der noch jungen Saison – bislang holten die Sinsheimer starke zehn Punkte aus vier Partien in der Fremde.

Wolfsburg - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Trotz des jüngsten Liga-Erfolgs steckt der VfL in einer schwierigen Phase: Sechs der vergangenen sieben Pflichtspiele gingen verloren, hinzu kam das 0:1-Pokal-Aus gegen Zweitligist Holstein Kiel, bei dem Jenson Seelt nach zwei Gelben Karten früh vom Platz musste und Torhüter Marius Müller seinen Mitspielern öffentlich mangelnde Einstellung vorwarf.

In der Bundesliga wartet Wolfsburg zudem seit zwölf Heimspielen auf einen Sieg (sieben Remis, fünf Niederlagen) – ein laufender Vereinsnegativrekord. Immerhin spricht die Statistik gegen Hoffenheim für die Niedersachsen: In allen 17 Bundesliga-Heimspielen gegen die TSG traf der VfL mindestens einmal, eine solche Serie hat Wolfsburg gegen keinen anderen Erstligisten vorzuweisen.

Hoffenheim reist mit Auswärts-Power und Torjägern an

Die TSG Hoffenheim hat unter Christian Ilzer eine erstaunliche Auswärtsstärke entwickelt: Drei Siege in vier Gastspielen bedeuten bereits jetzt so viele Auswärtssiege wie in der kompletten Vorsaison und Platz zwei in der entsprechenden Tabelle hinter dem FC Bayern.

Beim jüngsten 3:1 gegen den 1. FC Heidenheim baute die Mannschaft ihr Formhoch aus, ehe sie im DFB-Pokal beim FC St. Pauli nach 18 Elfmetern unglücklich ausschied. Offensiv prägen vor allem Fisnik Asllani und Routinier Andrej Kramaric das Bild: Asllani erzielte schon fünf Saisontore, davon vier in fremden Stadien – ligaweit Spitzenwert –, während Kramaric in den vergangenen beiden Ligaspielen je ein Tor und ein Assist gelangen.

Statistiken, Serien und Spieler im Fokus vor Anpfiff

Die Wölfe könnten erstmals seit Januar zwei Bundesliga-Siege in Folge feiern, doch ihre torlose Heimserie von zwei Partien erinnert an den Negativlauf von 2020, als es sogar drei wurden. Auffällig: Sowohl Wolfsburg als auch Hoffenheim warten in dieser Saison noch auf ihr erstes Tor nach einer Ecke – eine Gemeinsamkeit, die sie lediglich mit dem HSV und Mainz 05 teilen.

Auf Wolfsburger Seite empfiehlt sich Youngster Adam Daghim, der in nur sechs Bundesliga-Partien bereits zwei Treffer erzielte und damit seine Ausbeute aus 33 Einsätzen für Salzburg egalisierte. Bei Hoffenheim ruhen viele Blicke auf dem formstarken Kramaric sowie auf Asllani, der für ein Drittel aller TSG-Saisontreffer verantwortlich ist. Beide Teams gehen ohne Eckballtor, aber mit klar erkennbaren offensiven Aktivposten in das 18. Bundesliga-Duell an der Aller.

Wird VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.