Bundesliga heute: Wolfsburg - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.11.2025 • 12:31 Uhr VfL Wolfsburg empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Wolfsburg wartet seit sieben Bundesliga-Duellen auf einen Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen (drei Remis, vier Niederlagen). Besonders eklatant ist dabei die Heimflaute: Seit neun Partien in der Volkswagen Arena blieb den „Wölfen“ ein Erfolgserlebnis gegen die Rheinländer verwehrt.

Letztmals gelang im Oktober 2015 ein 2:1-Erfolg vor eigenem Publikum. In den jüngsten sieben Heimspielen gegen die Werkself brachte Wolfsburg nur ein einziges Tor zustande.

Wolfsburg - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer verlor sechs der vergangenen sieben Bundesliga-Spiele; acht Punkte nach zehn Partien bedeuten den eingestellten Vereinsnegativrekord. Hinzu kommt eine Serie von 13 Heimspielen ohne Sieg – aktuell die längste in der Liga.

Auf der anderen Seite holte Leverkusen unter Kasper Hjulmand 19 Zähler aus acht Begegnungen, nur der FC Bayern war in diesem Zeitraum noch erfolgreicher. Allerdings kassierte die Werkself in dieser Saison auswärts im Schnitt 2,5 Gegentreffer und musste am 9. Spieltag beim 0:3 in München das Ende einer 37-Partien-Serie ohne Auswärtsniederlage hinnehmen.

Leverkusen baut auf Poku und Schick

Ernest Poku liefert in Leverkusens Offensive beeindruckende Zahlen: In seinen ersten fünf Bundesliga-Startelfeinsätzen war der Niederländer an fünf Treffern direkt beteiligt (drei Tore, zwei Assists). Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004/05 war dies bei der Werkself nur Patrick Helmes (sieben) und Victor Boniface (acht) noch häufiger gelungen.

Teamkollege Patrik Schick zog jüngst mit Dimitar Berbatov als ausländischer Rekordtorjäger Leverkusens (69 BL-Treffer) gleich; einzig gegen Wolfsburg fehlt dem Tschechen noch ein Liga-Tor. Bei den Hausherren ist auf Standards Verlass: Seit Sommer 2023 erzielte ligaweit niemand mehr direkte Freistoßtreffer als Leverkusens Alejandro Grimaldo (fünf), dicht gefolgt von Wolfsburgs Maximilian Arnold (drei).

Wolfsburg nach schwachem Saisonstart im Wandel

Rund um den VfL Wolfsburg bewegt sich derzeit einiges abseits des Rasens. Nach der Trennung von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz laufen Gespräche mit Hoffenheims Andreas Schicker über eine mögliche Verpflichtung.

Zudem hat Daniel Bauer erst seit kurzem das Traineramt der Profi-Männer übernommen; sein Vorgänger Paul Simonis wies mit 0,8 Punkten pro Spiel den schwächsten Schnitt eines Wolfsburger Bundesliga-Trainers (ab fünf Partien) auf.

Wird VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.