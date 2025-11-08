Bundesliga: Irritierende Aussagen von Aytekin

Maximilian Huber , Manfred Sedlbauer 08.11.2025 • 23:50 Uhr Beim Sieg von Borussia Mönchengladbach im Rheinderby gegen den 1. FC Köln steht Schiedsrichter Deniz Aytekin gleich mehrmals unfreiwillig im Mittelpunkt des Geschehens - und lässt nach dem Spiel mit einer irritierenden Aussage aufhorchen.

Borussia Mönchengladbach hat am Samstagabend einen emotionalen Derbysieg gegen den 1. FC Köln gefeiert. Die Fohlen gewannen das Rheinderby gegen die Domstädter mit 3:1 (1:0) und holten den ersten Liga-Heimsieg seit Ende März.

Schiedsrichter Deniz Aytekin stand am Samstagabend gleich mehrmals im Mittelpunkt des Geschehens. Gleich drei Elfmeter hatte der gebürtige Nürnberger gegeben.

Aytekin gibt gleich drei Elfmeter

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Aytekin auf Hinweis des VAR auf Strafstoß für Gladbach entschieden, den Haris Tabakovic verschoss (45.+2).

In Halbzeit zwei zeigte der Unparteiische erneut auf Hinweis des VAR auf den Punkt, dieses Mal verwandelte Gladbachs Kevin Diks den Strafstoß (62.).

Elfmeter für Köln? Matthäus: „Das war mir zu wenig“

In der Nachspielzeit gab Aytekin dann den dritten Elfmeter des Abends, dieses Mal für den 1. FC Köln. Gladbachs Lukas Ullrich hatte Stürmer Ragnar Ache, der zum Sprung angesetzt hatte, leicht in der Luft von hinten geschoben.

Aytekin zeigte auf den Punkt, der VAR meldete keine Einwände an der Entscheidung. Luca Waldschmidt erzielte den 1:3-Endstand (90.+2).

Schon im Live-Kommentar konnte Sky-Experte Lothar Matthäus kaum glauben, dass der dritte Strafstoß des Abends Bestand hatte. Auch nach dem Spiel äußerte der Rekord-Nationalspieler sein Unverständnis.

„Für mich ist das kein Elfmeter. Vor drei Wochen gab es eine Situation, in der Harry Kane seinen Gegenspieler gestoßen hat und das Tor hat gezählt. Das hier ist für mich eine kurze Körperbewegung. Kein Schubsen mit ausgestreckten Armen. Das war mir zu wenig“, machte er deutlich.

Aytekin spricht von „hartem Elfmeter“

Schiedsrichter Aytekin nahm Matthäus‘ Kritik zur Kenntnis - und ließ eine irritierende Aussage folgen. „Das ist ein harter Elfmeter“, gab er rückblickend zu und gestand: „Ich weiß nicht, ob ich den bei einem 0:0 gebe. Das ist ein harter Elfmeter, wenn ich das jetzt so sehe.“

Hatte der Spielstand also Einfluss auf die Entscheidung des Unparteiischen? Auch auf SPORT1-Nachfrage gab Aytekin zu, dass er Kritik an seiner Entscheidung auf dem Platz nachvollziehen könne: „Ein kleiner Schubser, ein harter Elfmeter. Der Spieler ist in der Luft. Wir wissen alle: Wenn so eine Bewegung kommt, dann bringt man den Spieler aus dem Tritt. Aber wenn ich die Bilder sehe, ist es ein harter Elfmeter.“

Gladbach-Trainer Eugen Polanski wurde auf der PK deutlicher: „Ein Elfmeter, der auf gar keinen Fall einer ist.“

Aytekin würde sich eine „3- oder 4″ geben

Generell zeigte sich Aytekin glücklich über die Hilfe des Videoassistenten, der an diesem Abend in Person von Benjamin Cortus gleich mehrmals eingriff.

„Ich weiß, dass das Thema ‚Videobeweis’ immer kritisch gesehen wird. Ich ärgere mich natürlich, dass ich das auf dem Platz selbst nicht wahrgenommen habe. Ich bin dankbar, dass es die Jungs in Köln gibt, die es dann auflösen", befand Aytekin bei Sky.

Sich selbst würde der Schiedsrichter eine Note „3- oder eine 4″ geben, wie er im ZDF verriet. Zu viele Situationen habe er auf dem Rasen nicht richtig gedeutet.