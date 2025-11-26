Bundesliga: Neuer BVB-Boss fix

Johannes Vehren 26.11.2025 • 13:53 Uhr Nach dem Ausscheiden von Hans-Joachim Watzke regelt der BVB die Geschäftsführung neu.

Der neue starke Mann von Borussia Dortmund steht fest! Nachdem Hans-Joachim Watzke am vergangenen Sonntag sein Amt als Chef der Profi-Abteilung niedergelegt hat und zum Präsidenten gewählt wurde, hat der Präsidialausschuss entschieden, dass Carsten Cramer der neue Sprecher der Geschäftsführung wird.

Der 56-Jährige verantwortet künftig die Bereiche Strategie, Kommunikation, Marketing, Vertrieb, Digitalisierung und Internationalisierung. Cramer ist bereits seit 15 Jahren im Verein.

Veränderung in BVB-Geschäftsführung

„Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, den BVB künftig in einer so exponierten Funktion vertreten zu dürfen. Es treibt mich an, dass wir gemeinsam und maximal ambitioniert mit einem hochmotivierten Team eine erfolgreiche schwarz-gelbe Zukunft angehen“, wird Cramer in der Vereinsmitteilung zitiert.

Neben ihm wurde auch Svenja Schlenker zur Geschäftsführerin für Personal ernannt. Sie wird zudem den Mädchen- und Frauenfußball beim BVB verantworten.

Watzke äußert viel Zuversicht

Die Verantwortlichkeiten von Thomas Treß (59) mit den Bereichen Finanzen, Organisation, Recht und Investor Relations sowie von Lars Ricken (49), mit dem Bereich Sport, bleiben unverändert bestehen.