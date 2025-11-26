Bundesliga: Neuer BVB-Boss fix

Der neue starke Mann von Borussia Dortmund steht fest! Nachdem Hans-Joachim Watzke am vergangenen Sonntag sein Amt als Chef der Profi-Abteilung niedergelegt hat und zum Präsidenten gewählt wurde, hat der Präsidialausschuss entschieden, dass Carsten Cramer der neue Sprecher der Geschäftsführung wird.
Neuer BVB-Boss fix
Der 56-Jährige verantwortet künftig die Bereiche Strategie, Kommunikation, Marketing, Vertrieb, Digitalisierung und Internationalisierung. Cramer ist bereits seit 15 Jahren im Verein.
Veränderung in BVB-Geschäftsführung
„Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, den BVB künftig in einer so exponierten Funktion vertreten zu dürfen. Es treibt mich an, dass wir gemeinsam und maximal ambitioniert mit einem hochmotivierten Team eine erfolgreiche schwarz-gelbe Zukunft angehen“, wird Cramer in der Vereinsmitteilung zitiert.
Neben ihm wurde auch Svenja Schlenker zur Geschäftsführerin für Personal ernannt. Sie wird zudem den Mädchen- und Frauenfußball beim BVB verantworten.
Watzke äußert viel Zuversicht
Die Verantwortlichkeiten von Thomas Treß (59) mit den Bereichen Finanzen, Organisation, Recht und Investor Relations sowie von Lars Ricken (49), mit dem Bereich Sport, bleiben unverändert bestehen.
„Das Vertrauen haben sich Svenja Schlenker und Carsten Cramer durch herausragende Arbeit in den vergangenen Jahren erarbeitet. Thomas Treß und Lars Ricken sind zudem langjährige Konstante unseres Erfolgs. Ich bin überzeugt davon, dass Borussia Dortmund mit dieser neuen Konstellation in der Geschäftsführung sehr zukunftsfähig aufgestellt ist", wünschte Watzke der neuen Geschäftsführung viel Erfolg.