Bundesliga: Neuer Wolfsburg-Kandidat bestätigt

Felix Kunkel 27.11.2025 • 12:13 Uhr Der VfL Wolfsburg nimmt offenbar Hannover-Sportchef Marcus Mann ins Visier. Aufsichtsrats-Boss Martin Kind bestätigt das Interesse.

Hannovers Aufsichtsrats-Chef Martin Kind hat Berichte bestätigt, wonach der VfL Wolfsburg konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Sport-Geschäftsführer Marcus Mann haben soll.

„Heute Morgen hat mir Herr Mann gesagt, dass Wolfsburg ihn verpflichten will. Bei mir hat sich vom VfL Wolfsburg aber noch keiner gemeldet“, erklärte Kind am Mittwoch gegenüber der Bild.

Einem Abgang des 96-Sportchefs schob er jedoch einen Riegel vor: „Im Moment brauchen wir nicht zu verhandeln.“ Denn: „Wir wollen Herrn Mann behalten.“

Wolfsburg? Hannovers Sportchef reagiert

Der sportlich angeschlagene VfL Wolfsburg sucht derzeit neben einem neuen Trainer auch einen neuen Sportdirektor. Nachdem Hoffenheim zuletzt den Verbleib von Andreas Schicker verkündet hatte, soll nun Mann ins Blickfeld der Wölfe geraten sein.

Mann selbst erklärte gegenüber der Bild, dass es keine Gespräche gegeben habe. Der 40-Jährige ist seit 2021 in Hannover tätig und wurde im aktuellen Jahr vom Sportdirektor zum Sport-Geschäftsführer befördert. Sein Vertrag ist bis 2029 gültig.