Bundesliga: Ouédraogo-Schock für RB Leipzig

Maximilian Huber 25.11.2025 • 14:18 Uhr RB Leipzig muss in den kommenden Wochen auf Senkrechtstarter Assan Ouédraogo verzichten. Der deutsche Nationalspieler zog sich gegen Bremen eine Knieverletzung zu.

Schock für RB Leipzig! Wie die Sachsen am Dienstag bekanntgaben, wird der Klub in den kommenden Wochen auf Assan Ouédraogo verzichten müssen.

Der 19-Jährige hat sich beim 2:0-Sieg gegen Werder Bremen bei einem Zweikampf eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen und wird einige Wochen ausfallen.

„Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt. Er war auf einem sehr guten Weg, hat in den vergangenen Wochen große Schritte gemacht und ist deutscher Nationalspieler geworden“, wird RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer in einer Pressemitteilung zitiert.

„Umso bitterer ist diese Verletzung für ihn und auch für uns als Team. Wir drücken Assan fest die Daumen für eine schnelle und vollständige Genesung.“

Ouédraogo spielte trotz Verletzung weiter

Ouédraogo war im Team von Ole Werner zuletzt gesetzt. In elf Bundesligaspielen traf er dreimal und bereitete drei weitere Tore vor, auch gegen Bremen traf der Mittelfeldspieler traumhaft. Trotz der Verletzung, die sich der 19-Jährige in der 53. Minute zuzog, nahm ihn Ole Werner erst in der Nachspielzeit vom Feld.

Bei seinem Länderspieldebüt für die deutsche A-Nationalmannschaft gegen die Slowakei erzielte der 19-Jährige direkt sein erstes Tor.

Nasenbeinbruch bei Diomandé

Schon in der vergangenen Saison hatte Ouédraogo aufgrund einer schwerwiegenden Oberschenkelverletzung weite Teile der Saison verpasst.