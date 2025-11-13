Bundesliga: Wolfsburg-Kahlschlag geht weiter!

Philipp Schmidt 13.11.2025 • 15:41 Uhr Nach dem Trainer muss in Wolfsburg auch der Sportdirektor gehen.

Der VfL Wolfsburg hat sich von seinem Sportdirektor Sebastian Schindzielorz getrennt. Das gaben die Wölfe am Donnerstagnachmittag bekannt.

„Sebastian hat für den VfL Wolfsburg immer vollen Einsatz gezeigt – loyal, engagiert und mit hoher fachlicher Kompetenz. In der aktuellen sportlichen Situation haben wir jedoch entschieden, dass wir auf dieser Position neue Impulse benötigen", teilte Geschäftsführer Sport Peter Christiansen mit, der ebenfalls stark in der Kritik steht.

„Ich möchte Sebastian ausdrücklich für seine Arbeit und seinen Einsatz für den VfL Wolfsburg danken und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute“, fügte Christiansen hinzu, der „vorübergehend“ die Aufgaben von Schindzielorz „mit übernehmen“ wird. Als Ziel wurde es ausgegeben, den Posten des Sportdirektoren schnellstmöglich nachzubesetzen.

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Rudolph bedankte sich bei Schindzielorz für dessen „Einsatz und die Loyalität zum Verein“.

Trainer nach Negativserie entlassen

Der Ex-Profi war seit Februar 2023 als Sportdirektor für die Wölfe tätig gewesen. In seiner Spielerkarriere trug er von 2008 bis 2013 das Trikot des VfL. Vor ihm war am Sonntag bereits Trainer Paul Simonis entlassen worden.