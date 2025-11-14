Burkardt drückt Mainz im Abstiegskampf die Daumen

SID 14.11.2025 • 06:25 Uhr Der ehemalige Torjäger des FSV Mainz 05 ist überzeugt, dass das Team von Bo Henriksen aus dem Tabellenkeller kommt.

Nationalspieler Jonathan Burkardt drückt seinem Ex-Klub FSV Mainz 05 im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga fest die Daumen.

„Ich wünsche dem Verein das Beste, weil ich eine tolle Zeit dort hatte und hoffe, dass sie da wieder rauskommen“, sagte Burkardt vor dem WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im Interview mit der Frankfurter Rundschau und der Funke Mediengruppe.

Burkardt war im Sommer vom FSV zum Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt gewechselt. In der vergangenen Saison hatte der 25-Jährige noch 18 Tore in der Liga für die Mainzer erzielt und damit maßgeblich zur Qualifikation für die Conference League beigetragen.