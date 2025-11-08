Newsticker
BVB: Blutiger Socken! Schreckmoment um Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck geht zu Boden und muss am Fuß behandelt werden. Auf dem Socken des BVB-Verteidigers sind Blutspuren zu erkennen.
Emre Can kehrt nach langer Verletzungspause auf den Platz zurück. Die BVB-Spieler Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck freuen sich ebenso wie Sportdirektor Sebastian Kehl.
Julius Schamburg
Schreckmoment um Nico Schlotterbeck! Der BVB-Innenverteidiger ging beim Auswärtsspiel gegen den HSV (JETZT im LIVETICKER) zu Boden, blutete am Fuß und musste minutenlang behandelt werden.

Was war passiert? In der 47. Minute stieg Jordan Torunarigha Schlotterbeck auf den Fuß und erwischte ihn mit gestrecktem Bein am Knöchel.

BVB: Aufatmen bei Schlotterbeck

Torunarigha traf zwar auch den Ball, hatte aber trotzdem Glück, dass er für sein hartes Einsteigen ohne Gelbe Karte davonkam.

Schlotterbeck blieb auf dem Rasen liegen und musste behandelt werden. Der Nationalspieler hielt sich die Hände vor das Gesicht. Dann zog er seinen rechten Schuh aus, am Socken war auf den TV-Bildern ein Blutfleck zu erkennen.

Nach der minutenlangen Unterbrechung konnte Schlotterbeck aber wieder weiterspielen. In der Folge wurde der 25-Jährige von den HSV-Fans bei nahezu jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Das bestrafte der Verteidiger auf seine Art: In der 65. Minute bereitete er mit einer artistischen Einlage das 1:0 durch Carney Chukwuemeka vor.

