BVB erfüllt Kovacs Wunsch

Johannes Vehren , Manfred Sedlbauer 26.11.2025 • 12:20 Uhr Borussia Dortmund wird am 8. Januar in die zweite Hälfte der Bundesliga-Saison starten. Im Vorfeld absolviert der BVB ein Trainingslager. Ein Wunsch von Trainer Niko Kovac ist damit erfüllt.

Borussia Dortmund wird nach einem Jahr Pause wieder ein Wintertrainingslager absolvieren. Das gab der Klub am Mittwochmittag bekannt.

Vom 2. bis 8. Januar 2026 schlagen die Borussen ihre Zelte in Marbella an der spanischen Costa del Sol auf, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.

BVB reist von Marbella nach Frankfurt

Es sind keine Testspiele in Spanien geplant. Nach SPORT1-Informationen war man sich im Verein unsicher, ob die Mannschaft ein Trainingslager absolvieren soll oder nicht. Allerdings: Trainer Niko Kovac wollte es unbedingt - und sein Wunsch wurde erfüllt.

Die Bundesliga startet wieder am 8. Januar mit dem Freitagabendspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB. Die Schwarz-Gelben werden dann direkt aus Marbella nach Frankfurt reisen.