Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

BVB erfüllt Kovacs Wunsch

BVB erfüllt Kovacs Wunsch

Borussia Dortmund wird am 8. Januar in die zweite Hälfte der Bundesliga-Saison starten. Im Vorfeld absolviert der BVB ein Trainingslager. Ein Wunsch von Trainer Niko Kovac ist damit erfüllt.
Mats Hummels äußerte sich vor dem überzeugenden Champions-League-Auftritt des BVB kritisch zur Spielidee von Niko Kovac. Der Trainer schien davon jedoch nichts mitbekommen zu haben und reagierte gegenüber den Reportern amüsiert.
Johannes Vehren, Manfred Sedlbauer
Borussia Dortmund wird am 8. Januar in die zweite Hälfte der Bundesliga-Saison starten. Im Vorfeld absolviert der BVB ein Trainingslager. Ein Wunsch von Trainer Niko Kovac ist damit erfüllt.

Borussia Dortmund wird nach einem Jahr Pause wieder ein Wintertrainingslager absolvieren. Das gab der Klub am Mittwochmittag bekannt.

Vom 2. bis 8. Januar 2026 schlagen die Borussen ihre Zelte in Marbella an der spanischen Costa del Sol auf, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.

BVB reist von Marbella nach Frankfurt

Es sind keine Testspiele in Spanien geplant. Nach SPORT1-Informationen war man sich im Verein unsicher, ob die Mannschaft ein Trainingslager absolvieren soll oder nicht. Allerdings: Trainer Niko Kovac wollte es unbedingt - und sein Wunsch wurde erfüllt.

Die Bundesliga startet wieder am 8. Januar mit dem Freitagabendspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB. Die Schwarz-Gelben werden dann direkt aus Marbella nach Frankfurt reisen.

Bereits in der vergangenen Saison absolvierten die Dortmunder das erste Bundesliga-Spiel des neuen Jahres, worüber sie sich damals wegen der geringen Vorbereitungszeit echauffierten. Deswegen fiel ein Wintertrainingslager im Ausland aus.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite