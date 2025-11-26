Borussia Dortmund wird nach einem Jahr Pause wieder ein Wintertrainingslager absolvieren. Das gab der Klub am Mittwochmittag bekannt.
BVB erfüllt Kovacs Wunsch
Vom 2. bis 8. Januar 2026 schlagen die Borussen ihre Zelte in Marbella an der spanischen Costa del Sol auf, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.
BVB reist von Marbella nach Frankfurt
Es sind keine Testspiele in Spanien geplant. Nach SPORT1-Informationen war man sich im Verein unsicher, ob die Mannschaft ein Trainingslager absolvieren soll oder nicht. Allerdings: Trainer Niko Kovac wollte es unbedingt - und sein Wunsch wurde erfüllt.
Die Bundesliga startet wieder am 8. Januar mit dem Freitagabendspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB. Die Schwarz-Gelben werden dann direkt aus Marbella nach Frankfurt reisen.
Bereits in der vergangenen Saison absolvierten die Dortmunder das erste Bundesliga-Spiel des neuen Jahres, worüber sie sich damals wegen der geringen Vorbereitungszeit echauffierten. Deswegen fiel ein Wintertrainingslager im Ausland aus.