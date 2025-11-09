Dank Undav: VfB springt auf Champions-League-Platz

SID 09.11.2025 • 19:31 Uhr Vor allem dank Deniz Undav schlägt der VfB Stuttgart den FC Augsburg, der nach zweimaliger Führung sein viertes Pflichtspiel in Serie verliert.

Der dauerbeschäftigte VfB Stuttgart hat in der Bundesliga die Chance zum Sprung auf einen Champions-League-Platz genutzt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß kam dank Doppeltorschütze Deniz Undav (39./80.) in ihrem siebten Spiel in 23 Tagen zu einem 3:2 (2:2) gegen den FC Augsburg. Nach dem fünften Sieg im fünften Heimspiel geht der VfB mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten RB Leipzig in die Länderspielpause.

Die mutigen Augsburger verloren ihr viertes Pflichtspiel nacheinander. Die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner verspielte dabei eine zweimalige Führung durch den ehemaligen Stuttgarter Fabian Rieder (8.) und Han-Noah Massengo (26.). Der VfB glich durch Maximilian Mittelstädt (18., Foulelfmeter) und Undav (39.) aus. Kurz vor dem Siegtreffer von Undav hatte Samuel Essende die große Chance zur erneuten Führung für den FCA vergeben. „Ich bin froh, dass wir gewonnen haben, war ein wichtiger Sieg“, sagte Undav bei DAZN.

Mittelstädt schlug in die gleiche Kerbe: „Es war ein extrem wichtiger Sieg. Es war kein einfaches Spiel. Wir sind zweimal in Rückstand geraten. Aber wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird, dass Augsburg uns alles abverlangen wird.“

Stuttgart ringt Augsburg nieder

Der VfB wirkte zunächst müde und ließ sich von den galligen Augsburgern auch prompt früh überrumpeln. Nach Keven Schlotterbecks langem Ball setzte sich der neu in die Augsburger Mannschaft gekommene Anton Kade gegen Finn Jeltsch durch, nach zwei Paraden von Torwart Alexander Nübel gegen Kade und Alexis Claude-Maurice staubte Rieder ab.

Die Führung hielt nur zehn Minuten, weil Schiedsrichter Harm Osmers nach einem Hinweis des VAR ein Halten von Schlotterbeck gegen Dan Axel-Zagadou mit einem Strafstoß ahndete: Der wie Mitspieler Angelo Stiller nicht für die DFB-Auswahl nominierte Mittelstädt traf kaltschnäuzig. Die Freude darüber aber währte nur kurz.

Augsburg wirkte spritziger, Augsburg wirkte geistesgegenwärtiger: Nach einem riskanten Pass von Nübel verlor Kapitän Atakan Karazor an der Strafraumgrenze den Ball an Massengo, der Franzose nutzte die Chance zu seinem ersten Bundesligator. Ein Foul an Karazor, der sich am Boden wälzte, wollte Osmers nicht erkannt haben.

Undav führt Stuttgart zum Sieg

Augsburg ließ aus dem Spiel heraus zunächst wenig zu, einen Schuss von Undav parierte Finn Dahmen zunächst glänzend (24.). Den Kopfball zum 2:2 von Undav nach einer Flanke von Bilal El Khannouss erwischte der Augsburger Torhüter allerdings erst Zentimeter hinter der Torlinie. Stuttgart hatte nun langsam ins Spiel gefunden.