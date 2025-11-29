Newsticker
Darum fehlt Bayern-Star im Kader

Dayot Upamecano fehlt im Bayern-Kader für das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Sportvorstand Max Eberl klärt auf, wieso der Innenverteidiger nicht im Aufgebot steht.
Der Vertragspoker mit Dayot Upamecano läuft weiterhin heiß. Doch woran liegt es, dass sich die Bayern noch nicht mit dem Verteidiger einig sind?
Johannes Vehren
Dayot Upamecano fehlt im Bayern-Kader für das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Sportvorstand Max Eberl klärt auf, wieso der Innenverteidiger nicht im Aufgebot steht.

Überraschung im Kader des FC Bayern für das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)! Innenverteidiger Dayot Upamecano steht Trainer Vincent Kompany nicht zur Verfügung.

Auf X teilte der Verein mit: „Der französische Nationalverteidiger erhält aufgrund der Belastungssteuerung eine Pause.“

Eberl gibt Entwarnung

Sportvorstand Max Eberl wurde im Vorfeld der Partie bei Sky auf das Fehlen angesprochen und verriet: „Es ist nichts Schlimmes, aber wir wollen auf die Belastung schauen. Er hat viel gespielt und Dayot ist ein Spieler, der sehr physisch ist. Er ist leicht angeschlagen, aber für Mittwoch kein Problem.“

Am kommenden Mittwoch reisen die Bayern für das Achtelfinale im DFB-Pokal zu Union Berlin.

