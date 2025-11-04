Darum hat Gladbach El Mala einst aussortiert

SPORT1 04.11.2025 • 20:33 Uhr Köln-Shootingstar Saïd El Mala wurde einst beim Erzrivalen Gladbach aussortiert. Nun erklärt der damalige Coach die Hintergründe.

Am kommenden Samstag ist es so weit, dann steigt im Borussia-Park in Mönchengladbach das Rhein-Derby zwischen den Fohlen und dem 1. FC Köln (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Mit dem Effzeh wird dann auch Saïd El Mala nach Gladbach zurückkehren, der 2021 noch aus der U15 der Gladbacher aussortiert wurde - nun aber beim Erzrivalen mächtig durchstartet.

Vier Tore und zwei Vorlagen in den ersten neun Bundesligaspielen, der 19-Jährige ist der Top-Joker der Liga - und besser gestartet als Köln-Legende Lukas Podolski, der in seiner ersten Saison in neun Spielen drei Treffer erzielte.

Warum aber wurde El Mala seinerzeit bei den Fohlen aussortiert? „Saïd war damals noch sehr klein, seinen Gegnern dadurch athletisch extrem unterlegen und auf diesem Level nicht konkurrenzfähig. Manche Jungs benötigen für ihre Entwicklung einfach ein wenig mehr Zeit“, erklärt der damalige U15-Coach Sven Schuchardt im Gespräch mit der Bild.

El Mala und Castrop als Beispiele

Sportchef Rouven Schröder erläuterte zudem: „Natürlich wünscht man sich, dass ein Spieler, der in der eigenen Jugend ausgebildet wird, auch bei uns in der Bundesliga aufläuft. Das ist nicht immer möglich – das zeigt das Beispiel El Mala, das zeigt aber auch das Beispiel Jens Castrop, der den Weg andersherum gegangen ist.“

Und weiter: „Wichtig ist, dass wir in unserem Nachwuchsleistungszentrum gute Arbeit leisten und weiterhin starke Talente ausbilden, die das Rüstzeug haben, Bundesliga zu spielen – am besten für Borussia.“